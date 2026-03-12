Шахтар у четвер, 12 березня, зіграє перший матч 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА проти польського Леха. Гра відбудеться на Міському стадіоні у Познані.

Початок матчу – о 19:45 за київським часом.

Лех – Шахтар: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, фаворитом у матчі Лех – Шахтар є господарі.

На перемогу польської команди приймають ставки з коефіцієнтом 2.55. Успіх українського клубу оцінюють так само у 2.78. Нічийний результат матчу Лех – Шахтар в основний час – 3.39.

Згідно з прогнозом букмекерів на двоматчеву зустріч, найбільше шансів пройти до наступного раунду має Шахтар – 1.59. Тоді як прохід Леха оцінюють у 2.35.

Раніше команди зустрічалися лише у товариських зустрічах під час тренувальних зборів. Востаннє це сталося у січні 2024 року, коли гірники здолали своїх опонентів з рахунком 3:1.

Загалом команди провели чотири спаринги з 2019 року – тричі перемогу здобував Шахтар, а ще одна гра завершилася нічиєю.

Переможець двоматчевого протистояння в 1/4 фіналу зустрінеться з командою, яка виграє у матчі АЗ Алкмар – Спарта Прага.

