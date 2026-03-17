Британский лыжник Габриэль Гледгилл финишировал в гонке Кубка мира, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает норвежское издание Nettavisen.

Инцидент произошел во время 50-километровой гонки в норвежском Холменколлене. Победу одержал представитель страны-хозяйки Эйнар Гедегарт, а британец Гледгилл финишировал 67-м, отстав от лидера на 20 минут 16 секунд.

Во время дистанции Гледгилл употреблял алкоголь, который ему передавали болельщики вдоль трассы.

По словам самого спортсмена, он выпил примерно 10-12 стаканов пива и еще около пяти порций других напитков.

– Приходилось принимать все предложения, которые мне попадались. Через некоторое время я был довольно пьян. Было очень весело. Были довольно крепкие напитки. Мне предлагали Йегермейстер, я согласился. Это было одно из самых веселых событий, к которым я когда-либо имел отношение, — рассказал спортсмен.

Финиш дистанции Гледгилл проходил уже вместе с женской группой, которая отправилась на свою 50-километровую гонку через 45 минут после старта мужчин.

После финиша британец заявил, что никому не испортил гонку.

В то же время поступок Гледгилла прокомментировал норвежец Харальд Амундсен, который финишировал в гонке со серебром.

– Он, видимо, стоит и ищет внимания. Думаю, можно было оставить вечеринку на после соревнований. Однако если он собирается завершать, видимо, можно весело провести время, – сказал

23-летний британский лыжник, проживающий в Норвегии, выступил в Лиллехаммере на своем девятом этапе Кубка мира в олимпийском сезоне. В частности, в декабре и январе он участвовал в многодневной гонке Тур де Ски, где занял 61-е место в общем зачете.

