Британський лижник Гебріел Гледгілл фінішував у гонці Кубка світу, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє норвезьке видання Nettavisen.

Інцидент стався під час 50-кілометрової гонки в норвезькому Голменколлені. Перемогу здобув представник країни-господаря Ейнар Гедеґарт, а британець Гледгілл фінішував 67-м, відставши від лідера на 20 хвилин 16 секунд.

Зараз дивляться

Під час дистанції Гледгілл вживав алкоголь, який йому передавали вболівальники вздовж траси.

За словами самого спортсмена, він випив приблизно 10-12 стаканів пива та ще близько п’яти порцій інших напоїв.

– Мусив приймати всі пропозиції, які мені траплялися. Після певного часу я був доволі п’яний. Було дуже весело. Були доволі міцні речі. Мені пропонували Єгермейстер, я погодився. Це була одна з найвеселіших речей, до яких я будь-коли був причетний, — розповів спортсмен.

Фініш дистанції Гледгілл проходив уже разом із жіночою групою, яка вирушила на свою 50-кілометрову гонку через 45 хвилин після старту чоловіків.

Після фінішу британець заявив, що нікому не зіпсував гонку.

Водночас, вчинок Гледгілла прокоментував норвежець Гаральд Амундсен, який фінішував у гонці зі сріблом.

– Він, мабуть, стоїть і шукає уваги. Гадаю, можна було залишити вечірку на після змагань. Проте якщо він збирається завершувати, мабуть, можна весело провести час, – сказав він.

23-річний британський лижник, який проживає в Норвегії, виступав у Ліллегаммері на своєму дев’ятому етапі Кубка світу в олімпійському сезоні. Зокрема, у грудні та січні він змагався в багатоденній гонці Тур де Скі, де посів 61-ше місце в загальному заліку.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.