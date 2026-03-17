Мусив приймати всі пропозиції: лижник напився під час гонки на Кубку світу
- Британець Гледгілл під час 50 км гонки пив алкоголь, який передавали фанати.
- За словами спортсмена, він випив близько 10–12 пива і кілька міцних напоїв.
- Попри це, він дістався фінішу, відставши від переможця більш ніж на 20 хвилин.
Британський лижник Гебріел Гледгілл фінішував у гонці Кубка світу, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння.
Про це повідомляє норвезьке видання Nettavisen.
Лижник на КС напився з глядачами
Інцидент стався під час 50-кілометрової гонки в норвезькому Голменколлені. Перемогу здобув представник країни-господаря Ейнар Гедеґарт, а британець Гледгілл фінішував 67-м, відставши від лідера на 20 хвилин 16 секунд.
Під час дистанції Гледгілл вживав алкоголь, який йому передавали вболівальники вздовж траси.
За словами самого спортсмена, він випив приблизно 10-12 стаканів пива та ще близько п’яти порцій інших напоїв.
– Мусив приймати всі пропозиції, які мені траплялися. Після певного часу я був доволі п’яний. Було дуже весело. Були доволі міцні речі. Мені пропонували Єгермейстер, я погодився. Це була одна з найвеселіших речей, до яких я будь-коли був причетний, — розповів спортсмен.
Фініш дистанції Гледгілл проходив уже разом із жіночою групою, яка вирушила на свою 50-кілометрову гонку через 45 хвилин після старту чоловіків.
Після фінішу британець заявив, що нікому не зіпсував гонку.
Водночас, вчинок Гледгілла прокоментував норвежець Гаральд Амундсен, який фінішував у гонці зі сріблом.
– Він, мабуть, стоїть і шукає уваги. Гадаю, можна було залишити вечірку на після змагань. Проте якщо він збирається завершувати, мабуть, можна весело провести час, – сказав він.
23-річний британський лижник, який проживає в Норвегії, виступав у Ліллегаммері на своєму дев’ятому етапі Кубка світу в олімпійському сезоні. Зокрема, у грудні та січні він змагався в багатоденній гонці Тур де Скі, де посів 61-ше місце в загальному заліку.