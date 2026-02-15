Норвежец Клебо стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпиад
- Клебо выиграл золото в эстафете и стал рекордсменом зимних Олимпиад.
- Это его девятая олимпийская победа и четвертая на этих играх.
- Норвегия победила в мужской эстафете 4х7,5 км.
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо установил историческое достижение на зимних Олимпийских играх, став самым титулованным спортсменом по количеству золотых наград.
В мужской эстафете 4х7,5 км сборная Норвегии одержала победу.
Вместе с Клебо в составе команды выступили Эмиль Иверсен, Мартин Левстрем Ньенгет и Айнар Хедегарт.
Это золото стало для Клебо четвертым на нынешней Олимпиаде и девятым в карьере.
Таким образом он единолично возглавил список самых успешных спортсменов в истории зимних Игр, превзойдя показатели Берна Дели, Марти Берген и Оле Эйнара Берндалена.
Серебряные медали добыла в борьбе команда Франции, за которую выступали Тео Шели, Уго Лапалю, Матес Делож и Виктор Ловера. Для Деложа это третья серебряная награда на этих Играх.
Бронзу завоевала сборная Италии в составе Давиде Граца, Элии Барпа, Мартино Каролло и Федерико Пеллегрино.
Сборная Украины в мужской эстафете не участвовала. Накануне золото в женской эстафете также добыла в борьбе команда Норвегии.
