Украинская прыгунья Ярослава Магучих стала чемпионкой мира по легкой атлетике в помещении, завершив соревнования с результатом 2,01 м. В то же время Юлия Левченко разделила серебро с Николой Олислагерс и Ангелиной Топич.

Магучих во второй раз стала чемпионкой мира, а Левченко серебряной призеркой

Ярослава Магучих стала самой титулованной украинской легкоатлеткой в истории чемпионатов мира в помещении, прыгнув на 2,01 м. Она впервые завоевала две золотые медали и четыре награды в целом.

Кроме лидера сборной Украины по легкой атлетике, на турнир прошла и Юлия Левченко, у которой в активе прыжок на 1,96 м в текущем сезоне.

Сейчас смотрят

Обе украинки демонстрировали идеальную серию до высоты 1,99 м. Левченко покорила три предыдущие планки (1,85 м, 1,89 м и 1,93 м), а Магучих вступила в борьбу с 1,93 м, преодолев ее с первой попытки.

Уже на высоте 1,96 м стало ясно, что Украина не останется без медали: эту планку успешно взяли и Магучих, и Левченко. Кроме украинок, в борьбе остались представительница Австралии Никола Олислагерс и Сербии Ангелина Топич.

Борьба обострилась на высоте 2,01 м, где соперницы украинок допустили первые ошибки.

Однако Ярослава Магучих покорила эту планку с первой попытки, захватив единоличное лидерство, тогда как Юлия Левченко на предыдущих этапах успела обновить личный рекорд сезона.

Магучих завершила выступление попыткой установить рекорд чемпионата мира в помещении на высоте 2,06 м, но преодолеть эту планку украинка не смогла.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.