Магучих — чемпионка мира по легкой атлетике в помещении, Левченко завоевала серебро
- Ярослава Магучих защитила титул чемпионки мира в помещении, одержав победу с результатом 2,01 м и став первой в истории Украины двукратной обладательницей золота на этих соревнованиях.
- Триумфальное выступление сборной дополнила Юлия Левченко, которая безошибочно преодолела высоту 1,99 м и разделила серебряную награду с соперницами из Австралии и Сербии.
Украинская прыгунья Ярослава Магучих стала чемпионкой мира по легкой атлетике в помещении, завершив соревнования с результатом 2,01 м. В то же время Юлия Левченко разделила серебро с Николой Олислагерс и Ангелиной Топич.
Магучих во второй раз стала чемпионкой мира, а Левченко серебряной призеркой
Ярослава Магучих стала самой титулованной украинской легкоатлеткой в истории чемпионатов мира в помещении, прыгнув на 2,01 м. Она впервые завоевала две золотые медали и четыре награды в целом.
Кроме лидера сборной Украины по легкой атлетике, на турнир прошла и Юлия Левченко, у которой в активе прыжок на 1,96 м в текущем сезоне.
Обе украинки демонстрировали идеальную серию до высоты 1,99 м. Левченко покорила три предыдущие планки (1,85 м, 1,89 м и 1,93 м), а Магучих вступила в борьбу с 1,93 м, преодолев ее с первой попытки.
Уже на высоте 1,96 м стало ясно, что Украина не останется без медали: эту планку успешно взяли и Магучих, и Левченко. Кроме украинок, в борьбе остались представительница Австралии Никола Олислагерс и Сербии Ангелина Топич.
Борьба обострилась на высоте 2,01 м, где соперницы украинок допустили первые ошибки.
Однако Ярослава Магучих покорила эту планку с первой попытки, захватив единоличное лидерство, тогда как Юлия Левченко на предыдущих этапах успела обновить личный рекорд сезона.
Магучих завершила выступление попыткой установить рекорд чемпионата мира в помещении на высоте 2,06 м, но преодолеть эту планку украинка не смогла.