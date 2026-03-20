Українська стрибунка Ярослава Магучіх стала чемпіонка світу з легкої атлетики у приміщенні, закінчивши змагання з результатом 2,01 м. Водночас Юлія Левченко поділила срібло з Ніколою Оліслагерс та Ангеліною Топич.

Магучіх вдруге стала чемпіонкою світу, а Левченко срібною призеркою

Ярослава Магучіх стала найтитулованішою українською легкоатлеткою в історії чемпіонатів світу в приміщенні, стрибнувши на 2,01 м. Вона вперше здобула дві золоті медалі та чотири нагороди загалом.

Крім лідерки збірної України з легкої атлетики, на турнір відібралася і Юлія Левченко, яка має у своєму активі стрибок на 1,96 м у поточному сезоні.

Обидві українки демонстрували ідеальну серію до висоти 1,99 м. Левченко підкорила три попередні планки (1,85 м, 1,89 м та 1,93 м), а Магучіх вступила в боротьбу з 1,93 м, подолавши її з першої спроби.

Вже на висоті 1,96 м стало зрозуміло, що Україна не залишиться без медалі: цю планку успішно взяли і Магучіх, і Левченко. Крім українок, у боротьбі залишилися представниця Австралії Нікола Оліслагерс та Сербії Ангеліна Топич.

Боротьба загострилася на висоті 2,01 м, де суперниці українок припустилися перших помилок.

Проте Ярослава Магучіх підкорила цю планку з першої спроби, захопивши одноосібне лідерство, тоді як Юлія Левченко на попередніх етапах встигла оновити особистий рекорд сезону.

Магучіх завершила виступ спробою встановити чемпіонатів світу в приміщенні на висоті 2,06 м, але подолати цю планку українка не змогла.

