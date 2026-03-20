Украинская футбольная ассоциация представила новую выездную форму сборной Украины. В основе дизайна гостевого комплекта лежат работы Николая Бытинского — украинского художника, геральдиста и автора военной символики УНР.

Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

Производителем комплекта выездной формы, созданного для сезона-2026, является немецкий бренд adidas.

– Новый дизайн апеллирует к преемственности украинской геральдики – от трезубца Владимира Великого до гербов Василия Кричевского, Николая Бытинского и современного государственного герба Украины, – говорится на сайте УАФ.

Футболка выполнена в ярком синем цвете с геометрическим узором в верхней части груди и на плечах, вдохновленным традиционными украинскими мотивами.

Форма была представлена в рамках коллаборации УАФ и Александра Хоменко – основателя художественного объединения МУР, известного мюзиклом Ты (Романтика) и спектаклем Rebelia.

– Нация – это когда за тебя говорит твоя история, – говорит Хоменко в видео.

В презентации формы также приняли участие футболисты национальной сборной, певец Monatik и теннисистка Элина Свитолина.

– Борясь за право принять участие в финальной части чемпионата мира 2026 года, мы представляем современную сборную современной Украины. Хорошо, что новый выездной комплект сочетает этот образ с символами, которые для нашей страны имеют особое значение и напоминают, кто мы есть, – заявил президент УАФ Андрей Шевченко.

В пресс-релизе отмечается, что выездная футболка сборной Украины сочетает лаконичное цветовое решение и дизайн, созданный для игры в условиях высоких нагрузок. Форма изготовлена с использованием технологии CLIMACOOL+.

В ноябре был представлен домашний комплект формы, созданный на основе переосмысления элементов герба Украинской Народной Республики (УНР), разработанного в 1918 году художником и архитектором Василием Кричевским.

