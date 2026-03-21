Украинский легкоатлет, специализирующийся на прыжках в высоту, Олег Дорощук впервые в карьере завоевал медаль чемпионата мира по легкой атлетике в помещении. Он стал чемпионом соревнований в Торуни.

Дорощук завоевал историческую золотую медаль для Украины

Турнир в Торуни стал для Дорощука третьим выступлением на мировых первенствах в помещении. Ранее украинский прыгун дважды останавливался в шаге от подиума: был четвертым в 2024 году (2,24 м) и занял пятое место в прошлом году с результатом 2,28 м.

За победу на ЧМ-2026 украинец боролся в компании 11 легкоатлетов. Среди главных соперников Дорощука были титулованный кореец Ву Санхьок, чех Ян Штефела и представители Ямайки — Бекфорд и Ричардс.

На отметке 2,26 м в секторе осталась только половина атлетов. Дорощук, Санхьок и Ричардс шли безошибочно, но планка 2,30 м вывела украинца в лидеры. Олег преодолел ее с первого же прыжка, тогда как соперники столкнулись с трудностями.

Кроме украинца, отметку 2,30 м преодолел только Эрик Портильо из Мексики. Высота 2,33 м оказалась непреодолимой для финалистов, поэтому Дорощук завоевал золотую медаль благодаря меньшему количеству попыток, потраченных на предыдущих этапах.

Украина завоевала первую за 12 лет медаль в мужских прыжках в высоту на чемпионате мира в помещении. Этот успех стал первым со времени завоевания Андреем Проценко серебряной медали в 2014 году и принес национальной сборной 11-ю награду в истории этих соревнований.

