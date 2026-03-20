Чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик прибыл в Киев вместе с бывшим чемпионом мира по боксу Энтони Джошуа.

Украинский спортсмен рассказал, что уже успел провести для своего зарубежного коллеги экскурсию по Киеву и угостить его традиционными блюдами.

— Добро пожаловать в Украину, — написал Усик под совместным фото с Энтони в Instagram.

Также Александр поделился, что помимо экскурсии и украинской кухни, он рассказывал Джошуа о нашей культуре.

Сейчас смотрят

Отметим, это первый визит Энтони Джошуа в Украину во время полномасштабной войны. Приехал британский спортсмен не просто так, вместе с Усиком он посетит шоу промоутерской компании Usyk 17 Promotions, во время которого дебютирует Александр Хижняк на профессиональном ринге. Бой состоится 21 марта.

К слову, Усик и Джошуа дважды встречались на ринге. Впервые — в 2021 году, во второй раз — в 2022-м. Оба боя закончились победой украинского боксера.

Фото: Александр Усик

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.