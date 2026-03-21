Український легкоатлет, який спеціалізується у стрибках у висоту, Олег Дорощук вперше в кар’єрі здобув медаль чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні. Він став чемпіоном змагань у Торуні.

Дорощук здобув історичну золоту медаль для України

Турнір у Торуні став для Дорощука третім виступом на світових першостях у приміщенні. Раніше український стрибун двічі зупинявся за крок до подіуму: був четвертим у 2024 році (2,24 м) та посів п’яте місце торік із результатом 2,28 м.

За перемогу на ЧС-2026 українець боровся у компанії 11 легкоатлетів. Серед головних суперників Дорощука були титулований кореєць Ву Санхьок, чех Ян Штефела та представники Ямайки — Бекфорд і Річардс.

На позначці 2,26 м у секторі залишилася лише половина атлетів. Дорощук, Санхьок та Річардс йшли безпомилково, але планка 2,30 м вивела українця в лідери. Олег подолав її з першого ж стрибка, тоді як суперники зіткнулися з труднощами.

Окрім українця, позначку 2,30 м подолав лише Ерік Портільйо з Мексики. Висота 2,33 м виявилася нездоланною для фіналістів, тому Дорощук виборов золоту медаль завдяки меншій кількості спроб, витрачених на попередніх етапах.

Україна здобула першу за 12 років медаль у чоловічих стрибках у висоту на ЧС у приміщенні. Цей успіх став першим з часів срібла Андрія Проценка у 2014 році та приніс національній збірній 11-ту нагороду в історії цих змагань.

