Украина завоевала золото на этапе Кубка мира по синхронному плаванию
- Украина завоевала золото в акробатической группе на этапе Кубка мира в Париже с результатом 212,47 балла
- Это первая медаль сборной Украины в сезоне-2026 и первое золото на этапе КМ за год.
Сборная Украины по синхронному плаванию завоевала золото в акробатических группах на этапе Кубка мира в Париже.
Для украинок это первая медаль в этом сезоне.
Синхронистки взяли золото на этапе Кубка мира
В акробатической группе украинки выступили в следующем составе: Мария и Ульяна Гринишины, Владислава Кочерба, Елизавета Лимар, Дарья Мошинская, Амелия Волинская, Мария Зачепа и Мария Здоровцова.
Сложность программы украинской команды, которую они выполняли, получила вторую по величине оценку среди семи команд-участниц. По этому показателю они уступили только Италии, которая, в то же время, не смогла опередить украинок.
За выступление украинская команда получила 212,4735 балла.
Второе место заняла команда Италии (200,6714 балла), а бронза досталась сборной Израиля (194,6005 балла).
Последний раз Украина завоевывала награды в апреле 2025 года на этапе в Египте, когда завершила соревнования с тремя наградами.
Также для Украины это первое золото на уровне Кубка мира по художественному плаванию за год.
Следующий этап Кубка мира по художественному плаванию примет китайский Сиань 1-3 мая.