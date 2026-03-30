Сборная Украины по синхронному плаванию завоевала золото в акробатических группах на этапе Кубка мира в Париже.

Для украинок это первая медаль в этом сезоне.

Синхронистки взяли золото на этапе Кубка мира

В акробатической группе украинки выступили в следующем составе: Мария и Ульяна Гринишины, Владислава Кочерба, Елизавета Лимар, Дарья Мошинская, Амелия Волинская, Мария Зачепа и Мария Здоровцова.

Сложность программы украинской команды, которую они выполняли, получила вторую по величине оценку среди семи команд-участниц. По этому показателю они уступили только Италии, которая, в то же время, не смогла опередить украинок.

За выступление украинская команда получила 212,4735 балла.

Второе место заняла команда Италии (200,6714 балла), а бронза досталась сборной Израиля (194,6005 балла).

Последний раз Украина завоевывала награды в апреле 2025 года на этапе в Египте, когда завершила соревнования с тремя наградами.

Также для Украины это первое золото на уровне Кубка мира по художественному плаванию за год.

Следующий этап Кубка мира по художественному плаванию примет китайский Сиань 1-3 мая.

