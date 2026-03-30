Збірна України з артистичного плавання здобула золото в акробатичних групах на етапі Кубка світу у Парижі.

Для українок це перша медаль у цьому сезоні.

В акробатичній групі українки виступила у такому складі: Марія та Уляна Гринішини, Владислава Кочерба, Єлизавета Лимар, Дар’я Мошинська, Амелія Волинська, Марія Зачепа та Марія Здоровцова.

Складність програми української команди, яку вони виконували, мала другу найвищу оцінку серед семи команд-учасниць. За цим сегментом вони поступилися лише Італії, яка, водночас, не змогла випередити українок.

За виступ українська команда отримала 212,4735 бала.

Друге місце посіла команда Італії (200,6714 бала), а бронза дісталася збірній Ізраїлю (194,6005 бала).

Востаннє Україна здобувала нагороди у квітні 2025 року на етапі в Єгипті, коли закінчила змагання з трьома нагородами.

Також за рік для України це перше золото на рівні Кубка світу з артистичного плавання за рік.

Наступний етап Кубка світу з артистичного плавання прийме китайський Сіянь 1-3 травня.

