Украинская художественная гимнастка Таисия Онофрийчук стала победительницей в первом сезоне этапа Кубка мира по болгарской Софии.

Художественная гимнастка Таисия Онофрийчук стала победительницей личного многоборья на Кубке мира, сообщает Национальный олимпийский комитет и национальная олимпийская сборная Украины.

Отмечается, что стабильные выступления в течение первых двух соревновательных дней позволили Таисии подняться на первое место пьедестала в личном многоборье.

По сумме четырех упражнений (обруч, мяч, булавы и лента) украинка набрала 116 600 балла. Этот результат позволил Таисии опередить Стиляну Николову (116 200) и итальянку Софию Раффаэлли (115 700).

Стоит отметить, что для украинки это уже второе золото в карьере в личном многоборье на уровне Кубков мира. Свой первый титул Таисия Онофрийчук получила именно в Софии в прошлом году.

Напомним, что в столице Болгарии Софии проходит первый в текущем сезоне этап Кубка мира по художественной гимнастике. Финалы в отдельных видах упражнений состоятся завтра, 30 марта.

