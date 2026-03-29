Українська художня гімнастка Таїсія Онофрійчук стала переможницею у першому сезоні етапу Кубка світу в болгарській Софії.

Художня гімнастка Таїсія Онофрійчук стала переможницею особистого багатоборства на Кубку світу, повідомляє Національний олімпійський комітет України та національна олімпійська збірна України.

Зазначається, що стабільні виступи протягом перших двох змагальних днів дозволили Таїсії піднятися на першу сходинку п’єдесталу пошани в особистому багатоборстві.

За сумою чотирьох вправ (обруч, м’яч, булави та стрічка) українка набрала 116.600 бала. Цей результат дозволив Таїсії випередити господарку змагань Стиляну Ніколову (116.200) та італійку Софію Раффаеллі (115.700).

Варто зауважити, що для українки це вже друге “золото” у кар’єрі в особистому багатоборстві на рівні Кубків світу. Свій перший титул Таїсія Онофрійчук здобула саме у Софії, це відбулось минулого року.

Нагадаємо, що цими днями у столиці Болгарії Софії проходить перший у поточному сезоні етап Кубка світу з художньої гімнастики. Фінали в окремих видах вправ відбудуться завтра, 30 березня.

