Украинская спортивная гимнастка Таисия Онофрийчук победила в индивидуальном многоборье на втором этапе серии Гран-при 2026 года. Соревнования проходят в испанской Марбелье.

Онофрийчук снова завоевал золото

На первом этапе Гран-при в эстонском Тарту украинская гимнастка завоевала три золотые медали: в многоборье, упражнениях с обручем и с лентой.

В первый соревновательный день в Марбелье украинка выиграла в многоборье. За четыре упражнения — с обручем, мячом, булавами и лентой — Таисия набрала 115,500 балла. По сумме баллов украинка обошла представительницу Узбекистана Тахмину Икромову на 2,800 балла. А третье место заняла представительница Польши Лилиана Левинская с результатом 110,100 балла.

Баллы Таисии Онофрийчук в многоборье Гран-при в Марбелье:

обруч: 29,950 балла

мяч: 29,300

булавы: 27,600

лента: 28,650

На соревнованиях также выступала еще одна украинка Полина Карика — она финишировала седьмой с 108,950 балла. У Полины Карики лучше всего удалось упражнение с мячом (28,200 балла — седьмой результат).

Гимнастка Таисия Онофрийчук вышла в финал во всех четырех отдельных упражнениях: с обручем, мячом и лентой она квалифицировалась с лучшими результатами, а в упражнении с булавами — восьмой.

Полина Карика в финале будет выступать с мячом.

Источник : Суспільне

