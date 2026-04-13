Украинская шахматистка Анна Музычук сыграла 12-ю партию на Турнире претенденток, проходящем на Кипре.

Её соперницей была “нейтральная” Александра Горячкина, против которой украинка не смогла одержать победу и сыграла вничью.

Турнир претенденток-2026: положение Музычук

Музычук некоторое время возглавляла таблицу, опережая ближайшую соперницу на полбалла. Но после перерыва потеряла лидерство, драматично проиграв индианке Дивье Демшух. Впоследствии она опустилась на третье место перед 12-й партией.

Соперницей украинки стала “нейтральная” Александра Горячкина, с которой в первом туре она сыграла вничью черными фигурами. На этот раз Музычук играла белыми и была близка к победе.

Большую часть партии украинка имела небольшое преимущество, которое ощутимо возросло после 37-го хода, когда Горячкина сыграла ладьей на c6, открыв пространство для продвижения пешки Музычук.

После того как Горячкина сама двинула пешку, Музычук получила выигрышную позицию с преимуществом в ладью.

Впрочем, реализовать ее не удалось: на 65-м ходу украинка ошиблась, сыграв ладьей на a2 вместо хода королем на g4, что позволяло и дальше форсировать мат и сохранить победную позицию.

Таблица турнира претенденток-2026

  • 1-2. Вайшали Рамешбабу (Индия) – 7 очков;
  • 1-2. Чжу Цзиньер (Китай) – 7;
  • 3-4. Анна Музычук (Украина) – 6,5;
  • 3-4. Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 6,5;
  • 5-6. Екатерина Лагно – 5,5;
  • 5-6. Александра Горячкина – 5,5;
  • 7-8. Дивия Дешмух (Индия) – 5;
  • 7-8. Тан Чжуньи (Китай) – 5.

После ничьей с Горячкиной Музычук потеряла возможность вернуться в группу лидеров и теперь уступает ей 0,5 балла. Турнирную таблицу претенденток возглавляют индианка Вайшали Рамешбабу и китаянка Чжу Цзиньер.

До завершения Турнира претенденток Музичук осталось сыграть две партии: против Бибисары Асаубаевой (14 апреля) и Чжу Цзиньер (15 апреля). В случае равенства очков участниц ждут тай-брейки.

Источник: Суспільне

