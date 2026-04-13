Українська шахістка Анна Музичук провела 12-ту партію на Турнірі претенденток, що відбувається на Кіпрі.

Її суперницею була “нейтральна” Олександра Горячкіна, проти якої українка не втримала перемогу та зіграла внічию.

Турнір претенденток-2026: позиція Музичук

Музичук певний час очолювала таблицю, випереджаючи найближчу суперницю на пів бала. Але після перерви втратила лідерство, драматично програвши індійці Дів’ї Демшух. Згодом вона опустилася на третє місце перед 12-ю партією.

Суперницею українки стала”нейтральна” Олександра Горячкіна, з якою в першому колі вона зіграла внічию чорними фігурами. Цього разу Музичук грала білими й була близькою до перемоги.

Більшу частину партії українка мала невелику перевагу, яка відчутно зросла після 37-го ходу, коли Горячкіна зіграла турою на c6, відкривши простір для просування пішака Музичук.

Після того як Горячкіна сама рушила пішака, Музичук отримала виграшну позицію з перевагою в туру.

A split-second decision costs 🇺🇦 Anna Muzychuk — instead of the king, she plays the rook and commits a blunder in a critical position. Aleksandra Goryachkina finds the stalemate idea, and the game ends in a draw. #FIDECandidates #FIDEWomensCandidates #FIDE #Chess pic.twitter.com/PdaxV6Iwju — International Chess Federation (@FIDE_chess) April 12, 2026

Втім реалізувати її не вдалося: на 65-му ході українка помилилася, зігравши турою на a2 замість ходу королем на g4, що дозволяло й далі форсувати мат і зберегти переможну позицію.

Таблиця Турніру претенденток-2026

1-2. Вайшалі Рамешбабу (Індія) – 7 балів;

1-2. Чжу Цзіньєр (Китай) – 7;

3-4. Анна Музичук (Україна) – 6,5;

3-4. Бібісара Асаубаєва (Казахстан) – 6,5;

5-6. Катерина Лагно – 5,5;

5-6. Олександра Горячкіна – 5,5;

7-8. Дів’я Дешмух (Індія) – 5;

7-8. Тан Чжуньї (Китай) – 5.

Після нічиєї з Горячкіною Музичук втратила можливість повернутися до групи лідерів і тепер поступається їй на 0,5 бала. Турнірну таблицю претенденток очолюють індійка Вайшалі Рамешбабу та китаянка Чжу Цзіньєр.

До завершення Турніру претенденток Музичук залишилося провести дві партії: проти Бібісари Асаубаєвої (14 квітня) та Чжу Цзіньєр (15 квітня). У разі рівності очок на учасниць очікують тайбрейки.

Джерело : Суспільне

