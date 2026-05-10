Украинки Людмила Лузан и Ирина Федоров получили “золото” и “бронзу” на Кубке мира по гребле в Сегеде.

Украинские спортсменки Людмила Лузан и Ирина Федоров завоевали сразу две медали в финале каноэ-одиночек на дистанции 200 метров на этапе Кубка мира в Сегеде. Людмила Лузан завоевала “золото”, а Ирина Федоров — “бронзу”.

Для сборной Украины это стал еще один успешный старт после золота в каноэ-двойке на дистанции 500 метров, которое накануне завоевали Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок.

В квалификации и полуфинале Лузан и Федоров показали лучшие результаты в своих заездах и уверенно пробились в финал. При этом Людмила Лузан в полуфинале установила новое лучшее время в истории этой дистанции — 43,75 секунды.

В финальном заезде украинка снова превзошла собственный рекорд и завоевала золотую медаль с результатом 43,23 секунды.

Серебро взяла кубинка Ярислейдис Сирило, а бронзовую награду получила Ирина Федоров, уступив партнеру по сборной 1,12 секунды.

