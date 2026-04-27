Два африканских бегуна на длинные дистанции побили рекорд, преодолев марафонскую дистанцию в 42,2 км менее чем за 2 часа.

Об этом сообщает AP News.

На Лондонском марафоне побили мировой рекорд

Кениец Себастьян Саве выиграл Лондонский марафон с результатом 1 час, 59 минут и 30 секунд, улучшив предыдущий мировой рекорд на впечатляющие 65 секунд.

Он опередил эфиопа Йомифа Кеджелчу, который бежал свой первый марафон и финишировал с результатом 1:59.41.

Якоб Киплимо из Уганды занял третье место, финишировав с результатом 2:00.28. Это на семь секунд лучше предыдущего мирового рекорда, который принадлежал кенийцу Келвину Киптуму.

Согласно легенде, дистанция марафона совпадает с расстоянием, которое в античные времена пробежал греческий воин от Марафона до Афин, чтобы сообщить о военной победе.

Саве и Кеджелча оторвались от группы после 30 км, а затем кениец опередил угандийца на последних двух километрах. Болельщики встретили его громкими овациями, когда он мчался к финишу на бульваре Малл.

– Я думаю, что они очень помогают. Потому что если бы не они, ты бы не чувствовал, что тебя так любят… когда они кричат, ты чувствуешь себя таким счастливым и сильным, – сказал Саве.

Он добавил, что это был “день, который я запомню навсегда”, и поблагодарил огромную толпу, выстроившуюся вдоль улиц британской столицы.

В марафонском забеге среди женщин победила эфиопка Тигст Ассефа с результатом 2:15:41. Она на девять секунд улучшила свой собственный мировой рекорд, установленный в Лондоне в прошлом году.

Напомним, что предыдущий обладатель мирового рекорда Келвин Киптум погиб в 2024 году в Кении в результате ДТП. Он потерял контроль над автомобилем и врезался в дерево.

