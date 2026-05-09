Гребцы Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок завоевали “золото” на первом этапе Кубка мира в Венгрии.

В венгерском Сегеди стартовал первый этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который открыл цикл квалификации на Олимпийские Игры-2028 в Лос-Анджелесе, сообщает в Telegram НОК Украины и олимпийская команда.

Украинский дуэт Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок завоевал золотую медаль в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. В финале украинки опередили экипаж из Китая всего на 0,09 секунды, показав результат 1:51.55 минуты.

Еще в квалификации украинские спортсменки продемонстрировали лучшее время, а в финальном заезде смогли удержать преимущество до финиша.

Для Лузан и Рыбачок это стал первый совместный международный старт после продолжительного перерыва. Последний раз дуэт вместе выступал на международных турнирах в 2024 году.

Кроме того, Анастасия Рыбачок вернулась в большой спорт после рождения второго ребенка в октябре 2025 года. Ранее спортсменки уже становились призерами Олимпийских игр 2020 и 2024 годов.

