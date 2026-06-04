Впервые в истории: Украина вышла в финал Евро по мини-футболу
- Украина разгромила Венгрию со счётом 5:1 и впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы по мини-футболу.
- В финале Евро-2026 сборная Украины сыграет против Азербайджана.
Сборная Украины по мини-футболу вышла в финал чемпионата Европы 2026 года в Братиславе (Словакия).
На стадии полуфинала сине-желтые обыграли сборную Венгрии, разгромив соперника со счетом 5:1.
Украина вышла в финал Евро-2026 по мини-футболу
После осторожного начала Украина захватила инициативу в конце первого тайма. Вадим Иванов открыл счет после передачи Дениса Бланка, а вскоре сам Бланк реализовал выход один на один с вратарем.
На старте второй половины Тибор Кеш отыграл один мяч за Венгрию, однако украинцы быстро восстановили контроль над игрой.
Иванов оформил дубль после контратаки, а Колесников и Сорокин довели счет до разгромного.
Победа принесла Украине первый в истории выход в финал чемпионата Европы и как минимум серебряные награды турнира.
Соперник сине-желтых в финале Евро-2026 по мини-футболу определялся в противостоянии между Сербией и Азербайджаном.
Команды не выявили победителя в основное время, сыграв 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались азербайджанцы – 3:1.
Финал чемпионата Европы-2026 в Братиславе состоится в четверг, 4 июня. Начало матча в 21:30 по киевскому времени.