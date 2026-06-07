Товарищеский матч Дания – Украина состоится 7 июня на стадионе Odense Isstadion в датском городе Оденсе.

Начало матча – 19:30 по киевскому времени.

О том, где смотреть матч Дания – Украина и кто будет транслировать товарищескую игру сине-желтых, рассказывают Факты ICTV.

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Дания – Украина: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Дания – Украина в прямом эфире на OTT-платформе Megogo и бесплатно на телеканале Megogo Спорт в эфире Т2 и кабельных сетях.

Посмотреть игру на платформе Megogo можно в подразделе Футбол в разделе Спорт, на канале Megogo Футбол 1.

О комментаторах матча Дания – Украина объявят позже.

На матче Дания – Украина будет работать норвежская бригада арбитров, которую возглавит 38-летний Сигурд Крингстад.

Ему будут ассистировать Рунар Лангсет и Уле-Андреас Хаукосен. Резервным арбитром назначена Каролина Мари Йенсен.

Обе команды уступили в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира-2026 в рамках европейской квалификации.

Сборная Украины проиграла Швеции со счетом 1:3, а Дания потерпела фиаско в матче с Чехией, уступив в серии пенальти.

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