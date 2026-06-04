Вперше в історії: Україна вийшла до фіналу Євро з мініфутболу
- Україна розгромила Угорщину з рахунком 5:1 та вперше в історії пробилася до фіналу чемпіонату Європи з мініфутболу.
- У фіналі Євро-2026 збірна України зіграє проти Азербайджану.
Збірна України з мініфутболу вийшла до фіналу чемпіонату Європи 2026 року у Братиславі (Словаччина).
На стадії 1/2 фіналу синьо-жовті обіграли збірну Угорщини, розгромивши суперника з рахунком 5:1.
Україна вийшла у фінал Євро-2026 з мініфутболу
Після обережного початку Україна захопила ініціативу наприкінці першого тайму. Вадим Іванов відкрив рахунок після передачі Дениса Бланка, а невдовзі сам Бланк реалізував вихід віч-на-віч із воротарем.
На старті другої половини Тібор Кеш відіграв один м’яч за Угорщину, проте українці швидко відновили контроль над грою.
Іванов оформив дубль після контратаки, а Колесников і Сорокін довели рахунок до розгромного.
Перемога принесла Україні перший в історії вихід до фіналу чемпіонату Європи та щонайменше срібні нагороди турніру.
Суперник синьо-жовтих у фіналі Євро-2026 з мініфутболу визначався у протистоянні між Сербією та Азербайджаном.
Команди не виявили переможця в основний час, зігравши 1:1, а в серії пенальті сильнішими були азербайджанці – 3:1.
Фінал чемпіонату Європи-2026 у Братиславі відбудеться у четвер, 4 червня. Початок матчу о 21:30 за київським часом.