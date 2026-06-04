Збірна України з мініфутболу вийшла до фіналу чемпіонату Європи 2026 року у Братиславі (Словаччина).

На стадії 1/2 фіналу синьо-жовті обіграли збірну Угорщини, розгромивши суперника з рахунком 5:1.

Україна вийшла у фінал Євро-2026 з мініфутболу

Після обережного початку Україна захопила ініціативу наприкінці першого тайму. Вадим Іванов відкрив рахунок після передачі Дениса Бланка, а невдовзі сам Бланк реалізував вихід віч-на-віч із воротарем.

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На старті другої половини Тібор Кеш відіграв один м’яч за Угорщину, проте українці швидко відновили контроль над грою.

Іванов оформив дубль після контратаки, а Колесников і Сорокін довели рахунок до розгромного.

Перемога принесла Україні перший в історії вихід до фіналу чемпіонату Європи та щонайменше срібні нагороди турніру.

Суперник синьо-жовтих у фіналі Євро-2026 з мініфутболу визначався у протистоянні між Сербією та Азербайджаном.

Команди не виявили переможця в основний час, зігравши 1:1, а в серії пенальті сильнішими були азербайджанці – 3:1.

Фінал чемпіонату Європи-2026 у Братиславі відбудеться у четвер, 4 червня. Початок матчу о 21:30 за київським часом.

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