Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отменить все санкции в отношении Беларуси.

НОК Украины выразил категорический протест против данного решения.

Это решение исполнительный комитет МОК принял в четверг, 7 мая.

Сейчас смотрят

МОК рекомендовал отменить санкции против Беларуси

Решение МОК фактически означает рекомендацию полностью восстановить Беларусь в правах в международном спорте.

Таким образом, белорусские спортсмены могут вернуться к участию в соревнованиях под государственной символикой, а страна — снова принимать международные турниры.

Решение МОК носит рекомендательный характер. Окончательное решение относительно статуса белорусских спортсменов на своих соревнованиях международные федерации будут принимать самостоятельно, опираясь на позицию комитета.

— Участие спортсменов в международных соревнованиях не должно ограничиваться действиями их правительств, включая участие в войне или конфликте, — заявили в МОК.

Одним из ключевых аргументов для отмены санкций в отношении Беларуси в организации назвали необходимость “сохранения ценностной спортивной платформы, которая дает надежду миру”.

Также решение объяснили началом отборочного цикла к Олимпийским играм-2028, который стартует летом 2026 года.

Благодаря этому белорусские спортсмены смогут проходить квалификацию на Игры не под нейтральным флагом, как это было после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Санкции в отношении России на взрослом уровне остаются в силе. МОК по-прежнему рекомендует международным федерациям допускать российских спортсменов к турнирам только в статусе “нейтральных”.

Украина осудила решение МОК

Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) раскритиковал решение МОК о возвращении белорусских спортсменов к международным соревнованиям под государственной символикой.

— 7 мая 2026 года Исполнительный комитет МОК принял решение допустить белорусских спортсменов к участию в официальных международных соревнованиях под государственным флагом, гимном и другой национальной символикой. НОК Украины выражает категорический протест и глубокое разочарование таким решением МОК, которое противоречит фундаментальным принципам справедливости, ответственности и олимпийских ценностей, – говорится в заявлении НОК.

Отмечается, что это решение принято в условиях, когда Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию России против Украины и остается соучастником войны.

В комитете отметили, что территория Беларуси по-прежнему используется для запуска ракет и ударных дронов по украинским городам, а также для военной логистики и поддержки российской армии.

— В военном и гуманитарном контексте не произошло никаких изменений, которые могли бы стать основанием для возвращения представителей Беларуси в международный спорт под национальной символикой, – добавили в комитете.

Также в НОК заявили, что за более чем четыре года полномасштабной войны Россия при поддержке Беларуси разрушила сотни спортивных объектов в Украине.

В результате войны погибли более 600 украинских спортсменов и тренеров, а многие украинские атлеты сейчас защищают страну с оружием в руках.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.