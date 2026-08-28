Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко стала серебряной призеркой на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе.

Об этом сообщила Федерация легкой атлетики Украины.

Геращенко – серебряная призерка на этапе в Цюрихе

На этом этапе были заявлены три украинки – Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

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Левченко без ошибок дошла до высоты 1.89 м, но не покорила планки на 1.93 м и 1.96 м, заняв в итоге девятое место.

Магучих уверенно взяла 1.96 м, однако после неудачи на 1.98 м перенесла решающий прыжок на следующую высоту. Впрочем, высоту 1.98 м преодолели только три прыгуньи – Ирина Геращенко, австралийка Никола Олислагерс и призерка Евро-2026 Мария Вукович.

Высоту 2.02 м покорила только Олислагерс, Геращенко с результатом в 2.00 м взяла серебро, а Вучич с 1.98 м – бронзу.

Этот результат стал для Геращенко вторым подряд подиумом после успеха в Силезии. Кроме того, Ирина впервые с июля 2023 года (тогда это произошло на этапе в Монако) опередила Магучих в рамках Бриллиантовой лиги.

Серебряный финиш гарантировал Геращенко путевку в финал Бриллиантовой лиги, где она будет соревноваться вместе с Магучих. Финал Бриллиантовой лиги состоится 4–5 сентября в Брюсселе.

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