Геращенко випередила Магучіх на етапі Діамантової ліги в Цюриху та здобула срібло
- Ірина Геращенко подолала 2,00 м та стала срібною призеркою етапу Діамантової ліги у Цюриху.
- Срібло в Цюриху гарантувало Геращенко участь у фіналі Діамантової ліги в Брюсселі.
Українська легкоатлетка Ірина Геращенко стала срібною призеркою на етапі Діамантової ліги в Цюриху.
Про це повідомила Федерація легкої атлетики України.
Геращенко – срібна призерка на етапі у Цюриху
На цьому етапі були заявлені три українки – Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко.
Левченко без помилок дійшла до висоти 1.89 м, але не підкорила планки на 1.93 м і 1.96 м, посівши у підсумку дев’яте місце.
Магучіх упевнено взяла 1.96 м, проте після невдачі на 1.98 м перенесла вирішальний стрибок на наступну висоту. Утім, висоту 1.98 м подолали лише три стрибунки – Ірина Геращенко, австралійка Нікола Оліслагерс та призерка Євро-2026 Марія Вукович.
Висоту 2.02 м підкорила лише Оліслагерс, Геращенко із результатом у 2.00 м взяла срібло, а Вучич із 1.98 м – бронзу.
Цей результат став для Геращенко другим поспіль подіумом після успіху в Сілезії. Крім того, Ірина вперше з липня 2023 року (тоді це сталося на етапі в Монако) випередила Магучіх у межах Діамантової ліги.
Срібний фініш гарантував Геращенко перепустку до фіналу Діамантової ліги, де вона змагатиметься разом із Магучіх. Фінал Діамантової ліги відбудеться 4–5 вересня в Брюсселі.