Українська легкоатлетка Ірина Геращенко стала срібною призеркою на етапі Діамантової ліги в Цюриху.

Про це повідомила Федерація легкої атлетики України.

Геращенко – срібна призерка на етапі у Цюриху

На цьому етапі були заявлені три українки – Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко.

Зараз дивляться

Левченко без помилок дійшла до висоти 1.89 м, але не підкорила планки на 1.93 м і 1.96 м, посівши у підсумку дев’яте місце.

Магучіх упевнено взяла 1.96 м, проте після невдачі на 1.98 м перенесла вирішальний стрибок на наступну висоту. Утім, висоту 1.98 м подолали лише три стрибунки – Ірина Геращенко, австралійка Нікола Оліслагерс та призерка Євро-2026 Марія Вукович.

Висоту 2.02 м підкорила лише Оліслагерс, Геращенко із результатом у 2.00 м взяла срібло, а Вучич із 1.98 м – бронзу.

Цей результат став для Геращенко другим поспіль подіумом після успіху в Сілезії. Крім того, Ірина вперше з липня 2023 року (тоді це сталося на етапі в Монако) випередила Магучіх у межах Діамантової ліги.

Срібний фініш гарантував Геращенко перепустку до фіналу Діамантової ліги, де вона змагатиметься разом із Магучіх. Фінал Діамантової ліги відбудеться 4–5 вересня в Брюсселі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.