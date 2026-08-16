Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на чемпионате Европы-2026, который проходит в Бирмингеме.

Ярослава Магучих завоевала золото чемпионата Европы-2026

Ярослава Магучих начала финал с высоты 1,92 м, пропустив стартовые планки 1,83 и 1,88 м. Высоту 1,92 м украинка преодолела с первой попытки.

На высоте 1,95 м Магучих допустила первую ошибку и взяла планку со второй попытки. Полька Мария Жодзик преодолела ее с первого раза, а среди претенденток на медали осталась также представительница Черногории Мария Вукович.

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Решающей стала высота 1,97 м. Магучих преодолела ее с первой попытки, тогда как соперницам это не удалось. Этого результата украинке хватило для чемпионства.

Уже в статусе чемпионки Европы Магучих заявила высоту 2,01 м, однако три попытки оказались неудачными.

Серебряную медаль с результатом 1,95 м завоевала Мария Жодзик из Польши, бронзу с таким же результатом — Мария Вукович из Черногории.

Еще одна украинка Ирина Геращенко завершила финал на пятом месте, преодолев 1,92 м.

Для Ярославы Магучих это уже третье золото чемпионатов Европы в карьере. Раньше украинка побеждала в Мюнхене в 2022 году и в Риме в 2024-м.

При этом золото Магучих стало первой наградой высшего уровня для Украины на чемпионате Европы-2026 в Бирмингеме.

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