Украинский гонщик Александр Бондарев одержал победу на своем дебютном уик-энде в Региональном европейском чемпионате Формулы (FREC) в Имоле.

Об этом сообщает официальный сайт FREC.

Бондарев победил на региональных соревнованиях Формуле

Этап в Имоле состоял из трёх гонок, прошедших в течение двух соревновательных дней 5–6 сентября. С самого начала уик-энда 17-летний Бондарев улучшал свои результаты. В первой гонке он финишировал десятым, а во второй — занял второе место.

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В третьей гонке Бондарев стартовал с поул-позиции по итогам квалификации. Главная борьба развернулась между украинцем, выступающим за Van Amersfoort Racing, и итальянцем Эммануэле Оливьери.

По итогам 15 кругов преимущество Бондарева над соперником составило 0,443 секунды.

– Честно говоря, после вчерашнего дня я уже чувствовал, что эти выходные станут для меня настоящей гордостью, даже если бы всё на этом и закончилось. Но сегодняшний день был просто невероятным. Сегодня утром я завоевал поул-позицию, показав действительно великолепный круг, и машина вела себя просто фантастически. В гонке я хорошо стартовал, что было очень важно, ведь здесь довольно сложно обгонять, – сказал Александр.

Таким образом, Александр Бондарев стал первым украинцем, одержавшим победу в рамках Регионального европейского чемпионата Формулы.

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Бондарев перешел на уровень FREC в сентябре перед заключительными этапами сезона в Имоле и немецком Хоккенхайме, где соревнования пройдут 12–13 сентября.

Европейские региональные соревнования являются своеобразным переходным звеном между Формулой-3 и Формулой-4, в которой Бондарев выступал с 2024 года и одержал свою первую победу в августе 2025 года.

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