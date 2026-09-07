Український гонщик Олександр Бондарев здобув перемогу на дебютному для себе вікенді в Регіональному європейському чемпіонаті Формули (FREC) в Імолі.

Про це повідомляє офіційний сайт FREC.

Бондарев переміг на регіональних змаганнях Ф-1

Етап в Імолі складався з трьох гонок у два змагальні дні 5-6 вересня. Від початку вікенду 17-річний Бондарев покращував свої результати. У першій гонці він фінішував десятим, а в другій – посів другу сходинку.

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У третій гонці Бондарев стартував з поул-позиції за підсумками кваліфікації. Головна боротьба розгорнулася між українцем, який виступає за Van Amersfoort Racing, та італійцем Еммануеле Олівьєрі.

За підсумками 15 кіл перевага Бондарева над суперником склала 0.443 секунди.

– Чесно кажучи, після вчорашнього дня я вже відчував, що ці вихідні стануть для мене справжньою гордістю, навіть якби все на цьому й закінчилося. Але сьогоднішній день був просто неймовірним. Сьогодні вранці я завоював поул-позицію, показавши справді чудове коло, і машина поводилася просто фантастично. У гонці я добре стартував, що було дуже важливо, адже тут досить складно обганяти, – сказав Олександр.

Таким чином Олександр Бондарев став першим українцем, який здобув перемогу у межах Регіонального європейського чемпіонату Формули.

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Бондарев перейшов на рівень FREC у вересні перед заключними етапами сезону в Імолі та німецькому Гоккенгаймі, який прийматиме змагання 12-13 вересня.

Європейські регіональні змагання є своєрідною перехідною ланкою між Формулою-3 та Формулою-4, у якій Бондарев виступав з 2024 року і здобув дебютну перемогу в серпні 2025-го.

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