Сезон Формулы-1 2026 года стартует 8 марта с этапа в Австралии – на неделю раньше, чем прошлый.

Третий год подряд поклонников ждут 24 этапа, а сам сезон продлится до декабря и завершится в Абу-Даби. Всего в расписании соревнования в 21 стране на пяти континентах.

В календаре Формулы-1 летний перерыв теперь состоится не между этапами Великобритании и Бельгии, а начнется после Венгрии в конце июля и возобновится Гран-при Нидерландов в конце августа.

Сейчас смотрят

Также в сезоне-2026 запланировано шесть спринтов. Первый заезд на 100 км примет китайский Шанхай. Далее спринтерские гонки пройдут в Майами, Канаде, Великобритании, Нидерландах и Сингапуре.

Календарь Формулы-1 на 2026 год

6-8 марта: Гран-при Австралии в Мельбурне;

13-15 марта: Гран-при Китая в Шанхае;

27-29 марта: Гран-при Японии в Сузуке;

10-12 апреля: Гран-при Бахрейна в Сахире;

17-19 апреля: Гран-при Саудовской Аравии в Джидде;

1-3 мая: Гран-при Майами в Майами (США);

22-24 мая: Гран-при Канады в Монреале;

5-7 июня: Гран-при Монако в Монако;

12-14 июня: Гран-при Испании в Барселоне;

26-28 июня: Гран-при Австрии в Шпильберге;

3-5 июля: Гран-при Великобритании в Сильверстоуне;

17-19 июля: Гран-при Бельгии в Спа-Франкоршаме;

24-25 июля: Гран-при Венгрии в Бадупеште;

21-23 августа: Гран-при Нидерландов в Зандворте;

4-6 сентября: Гран-при Италии в Монце;

11-13 сентября: Гран-при Мадрида в Мадриде (Испания);

25-27 сентября: Гран-при Азербайджана в Баку;

9-11 октября: Гран-при Сингапура в Сингапуре;

23-25 октября: Гран-при США в Остине;

30 октября — 1 ноября: Гран-при Мексики в Мехико;

6-8 ноября: Гран-при Бразилии в Сан-Паулу;

19-21 ноября: Гран-при Лас-Вегаса в Лас-Вегасе (США);

27-29 ноября: Гран-при Катара в Лусаиле;

4-6 декабря: Гран-при Абу-Даби на острове Яс.

Итоги сезона-2024 в Формуле-1

Победителем Кубка конструкторов в сезоне-2026 стала команда McLaren, которой это удалось второй год подряд.

Гонщики стайни Ландо Норрис и Оскар Пиастри набрали 833 очка. Второй Mercedes финишировал с 469 очками.

Чемпионом Формулы-1 стал Ландо Норрис. Для британского гонщика это первый титул в карьере. Второе место занял Макс Ферстаппен (Red Bull) с отставанием в два очка. Третья строчка у Оскара Пиастри.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.