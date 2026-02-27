Сезон Формулы-1 2026 года стартует 8 марта с этапа в Австралии – на неделю раньше, чем прошлый.

Третий год подряд поклонников ждут 24 этапа, а сам сезон продлится до декабря и завершится в Абу-Даби. Всего в расписании соревнования в 21 стране на пяти континентах.

В календаре Формулы-1 летний перерыв теперь состоится не между этапами Великобритании и Бельгии, а начнется после Венгрии в конце июля и возобновится Гран-при Нидерландов в конце августа.

Сейчас смотрят

Также в сезоне-2026 запланировано шесть спринтов. Первый заезд на 100 км примет китайский Шанхай. Далее спринтерские гонки пройдут в Майами, Канаде, Великобритании, Нидерландах и Сингапуре.

Календарь Формулы-1 на 2026 год

  • 6-8 марта: Гран-при Австралии в Мельбурне;
  • 13-15 марта: Гран-при Китая в Шанхае;
  • 27-29 марта: Гран-при Японии в Сузуке;
  • 10-12 апреля: Гран-при Бахрейна в Сахире;
  • 17-19 апреля: Гран-при Саудовской Аравии в Джидде;
  • 1-3 мая: Гран-при Майами в Майами (США);
  • 22-24 мая: Гран-при Канады в Монреале;
  • 5-7 июня: Гран-при Монако в Монако;
  • 12-14 июня: Гран-при Испании в Барселоне;
  • 26-28 июня: Гран-при Австрии в Шпильберге;
  • 3-5 июля: Гран-при Великобритании в Сильверстоуне;
  • 17-19 июля: Гран-при Бельгии в Спа-Франкоршаме;
  • 24-25 июля: Гран-при Венгрии в Бадупеште;
  • 21-23 августа: Гран-при Нидерландов в Зандворте;
  • 4-6 сентября: Гран-при Италии в Монце;
  • 11-13 сентября: Гран-при Мадрида в Мадриде (Испания);
  • 25-27 сентября: Гран-при Азербайджана в Баку;
  • 9-11 октября: Гран-при Сингапура в Сингапуре;
  • 23-25 октября: Гран-при США в Остине;
  • 30 октября — 1 ноября: Гран-при Мексики в Мехико;
  • 6-8 ноября: Гран-при Бразилии в Сан-Паулу;
  • 19-21 ноября: Гран-при Лас-Вегаса в Лас-Вегасе (США);
  • 27-29 ноября: Гран-при Катара в Лусаиле;
  • 4-6 декабря: Гран-при Абу-Даби на острове Яс.

Итоги сезона-2024 в Формуле-1

Победителем Кубка конструкторов в сезоне-2026 стала команда McLaren, которой это удалось второй год подряд.

Гонщики стайни Ландо Норрис и Оскар Пиастри набрали 833 очка. Второй Mercedes финишировал с 469 очками.

Чемпионом Формулы-1 стал Ландо Норрис. Для британского гонщика это первый титул в карьере. Второе место занял Макс Ферстаппен (Red Bull) с отставанием в два очка. Третья строчка у Оскара Пиастри.

Читайте также
В Формуле-1 внесены изменения в квалификацию из-за увеличения количества команд
Формула-1

Связанные темы:

Формула-1
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.