Календарь Формулы-1 2026 года: расписание этапов
- Сезон Формулы-1 2026 года будет состоять из 24 этапов в 21 стране на пяти континентах.
- Летний перерыв начнется после Гран-при Венгрии и продлится до этапа в Нидерландах.
- В сезоне запланировано шесть спринтов – первый состоится в Шанхае.
Сезон Формулы-1 2026 года стартует 8 марта с этапа в Австралии – на неделю раньше, чем прошлый.
Третий год подряд поклонников ждут 24 этапа, а сам сезон продлится до декабря и завершится в Абу-Даби. Всего в расписании соревнования в 21 стране на пяти континентах.
В календаре Формулы-1 летний перерыв теперь состоится не между этапами Великобритании и Бельгии, а начнется после Венгрии в конце июля и возобновится Гран-при Нидерландов в конце августа.
Также в сезоне-2026 запланировано шесть спринтов. Первый заезд на 100 км примет китайский Шанхай. Далее спринтерские гонки пройдут в Майами, Канаде, Великобритании, Нидерландах и Сингапуре.
Календарь Формулы-1 на 2026 год
- 6-8 марта: Гран-при Австралии в Мельбурне;
- 13-15 марта: Гран-при Китая в Шанхае;
- 27-29 марта: Гран-при Японии в Сузуке;
- 10-12 апреля: Гран-при Бахрейна в Сахире;
- 17-19 апреля: Гран-при Саудовской Аравии в Джидде;
- 1-3 мая: Гран-при Майами в Майами (США);
- 22-24 мая: Гран-при Канады в Монреале;
- 5-7 июня: Гран-при Монако в Монако;
- 12-14 июня: Гран-при Испании в Барселоне;
- 26-28 июня: Гран-при Австрии в Шпильберге;
- 3-5 июля: Гран-при Великобритании в Сильверстоуне;
- 17-19 июля: Гран-при Бельгии в Спа-Франкоршаме;
- 24-25 июля: Гран-при Венгрии в Бадупеште;
- 21-23 августа: Гран-при Нидерландов в Зандворте;
- 4-6 сентября: Гран-при Италии в Монце;
- 11-13 сентября: Гран-при Мадрида в Мадриде (Испания);
- 25-27 сентября: Гран-при Азербайджана в Баку;
- 9-11 октября: Гран-при Сингапура в Сингапуре;
- 23-25 октября: Гран-при США в Остине;
- 30 октября — 1 ноября: Гран-при Мексики в Мехико;
- 6-8 ноября: Гран-при Бразилии в Сан-Паулу;
- 19-21 ноября: Гран-при Лас-Вегаса в Лас-Вегасе (США);
- 27-29 ноября: Гран-при Катара в Лусаиле;
- 4-6 декабря: Гран-при Абу-Даби на острове Яс.
Итоги сезона-2024 в Формуле-1
Победителем Кубка конструкторов в сезоне-2026 стала команда McLaren, которой это удалось второй год подряд.
Гонщики стайни Ландо Норрис и Оскар Пиастри набрали 833 очка. Второй Mercedes финишировал с 469 очками.
Чемпионом Формулы-1 стал Ландо Норрис. Для британского гонщика это первый титул в карьере. Второе место занял Макс Ферстаппен (Red Bull) с отставанием в два очка. Третья строчка у Оскара Пиастри.