Сборная Украины по волейболу начала выступление с победы над Израилем в групповом раунде чемпионата Европы по волейболу.

Матч Израиль — Украина состоялся в Софии (Болгария) и завершился победой Украины в четырех сетах со счетом 1:3 (22:25, 19:25, 25:22, 19:25).

Украина победила Израиль на Евро-2026 по волейболу

Сине-желтые уверенно начали встречу и быстро создали комфортный отрыв, без особых проблем взяв первый сет.

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Во втором сете после равного старта украинцы снова вырвались вперед, воспользовавшись ошибками соперника, и удвоили преимущество.

В начале третьего сета сборная Украины утратила контроль над игрой: соперник перехватил инициативу, увеличил отрыв и отыграл один сет. Впрочем, сине-желтые в четвертом сете дожали соперников и завершили матч.

Самым результативным волейболистом Украины на площадке стал Дмитрий Янчук (18 набранных очков).

Украина подходила к Евро-2026 после успешного сезона в Лиге Наций, где впервые вышла в плей-офф, войдя в восьмерку лучших команд.

Израиль является одной из топ-команд Золотой Евролиги последних двух сезонов. В прошлом году сборная впервые завоевала бронзу этого турнира, а в сезоне-2026 остановилась в шаге от наград.

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