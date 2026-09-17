Україна зіграє з Румунією в 1/8 фіналу Євро-2026 з волейболу: коли матч
- Збірна України посіла друге місце у групі Євро-2026, вигравши чотири з п’яти матчів.
- Суперником України у 1/8 фіналу стане Румунія, яка фінішувала третьою у групі D після Франції та Німеччини.
Збірна України з волейболу з другого місця в групі вийшла до плейоф чемпіонату Європи 2026 року. На стадії 1/8 фіналу суперником синьо-жовтих стане збірна Румунії.
Румуни посіли третю сходинку у групі D, пропустивши вперед Францію та Німеччину.
Євро-2026 з волейболу: матчі 1/8 фіналу
Матч Україна – Румунія в 1/8 фіналу чемпіонату Європи з волейболу відбудеться у неділю, 20 вересня, о 16:00 за київським часом.
Також відомі ще три матчі нижньої сітки 1/8 фіналу, які сформувалися за результатами групового етапу:
Субота, 19 вересня
- 16:00. Польща – Латвія;
- 19:00. Німеччина – Болгарія;
Неділя, 20 вересня
- 16:00. Україна – Румунія;
- 19:00. Франція – Португалія.
Зазначимо, що на стадії групового етапу Україна виграла чотири матчі із п’яти, поступившись лише Польщі. Натомість поляки в останньому турі зазнали поразки від Болгарії з рахунком 2:3, що дозволило синьо-жовтим фінішувати на другій сходинці.
У першому турі українці здолали Ізраїль (3:1). Після цього підопічні Рауля Лосано переграли Північну Македонію у трьох сетах та взяли гору над Болгарією (3:1), гарантувавши собі 1/8 фіналу Євро-2026.
У четвертому турі збірна України розгромила Португалію, а в заключному турі групового етапу розгромно поступилися Польщі (0:3).