Збірна України з волейболу з другого місця в групі вийшла до плейоф чемпіонату Європи 2026 року. На стадії 1/8 фіналу суперником синьо-жовтих стане збірна Румунії.

Румуни посіли третю сходинку у групі D, пропустивши вперед Францію та Німеччину.

Євро-2026 з волейболу: матчі 1/8 фіналу

Матч Україна – Румунія в 1/8 фіналу чемпіонату Європи з волейболу відбудеться у неділю, 20 вересня, о 16:00 за київським часом.

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Також відомі ще три матчі нижньої сітки 1/8 фіналу, які сформувалися за результатами групового етапу:

Субота, 19 вересня

16:00. Польща – Латвія;

19:00. Німеччина – Болгарія;

Неділя, 20 вересня

16:00. Україна – Румунія;

19:00. Франція – Португалія.

Зазначимо, що на стадії групового етапу Україна виграла чотири матчі із п’яти, поступившись лише Польщі. Натомість поляки в останньому турі зазнали поразки від Болгарії з рахунком 2:3, що дозволило синьо-жовтим фінішувати на другій сходинці.

У першому турі українці здолали Ізраїль (3:1). Після цього підопічні Рауля Лосано переграли Північну Македонію у трьох сетах та взяли гору над Болгарією (3:1), гарантувавши собі 1/8 фіналу Євро-2026.

У четвертому турі збірна України розгромила Португалію, а в заключному турі групового етапу розгромно поступилися Польщі (0:3).

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