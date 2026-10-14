Свитолина выбила из турнира в Ухане россиянку Самсонову
- Свитолина обыграла Самсонову со счетом за 2 часа 12 минут и вышла в следующий раунд турнира в Ухане.
- Украинка выиграла все 36 матчей этого сезона, в которых брала первый сет, и одержала рекордную для себя 25-ю победу на турнирах WTA 1000 за год.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина начала выступление на теннисном турнире серии WTA 1000 в Ухане с победы.
На стадии 1/16 финала украинка в трёх сетах обыграла “нейтральную” Людмилу Самсонову со счетом 6:2, 5:7, 6:2.
Свитолина победила Самсонову
Теннисистки провели на корте 2 часа и 12 минут, за которые Элина сделала четыре эйса, допустила семь двойных ошибок, а также реализовала 9 из 18 брейк-пойнтов.
В начале первого сета соперницы обменялись брейками, после чего Элина взяла еще одну подачу Самсоновой и повела 3:1. В восьмом гейме Свитолина на подаче соперницы завершила партию.
Второй сет оказался более напряженным. Теннисистки дважды обменялись брейками в течение партии, а ключевым стал 11-й гейм, где “нейтральная” взяла подачу Элины и успешно подала на сет.
Решающая партия разворачивалась совершенно по другому сценарию, чем две предыдущие. Самсонова отдала Элине все свои подачи, зато ей удалось оформить два брейка. Матч-пойнт Свитолина реализовала с первой попытки.
Свитолина — Самсонова: видеообзор матча
В следующем раунде соперницей Элины Свитолиной станет победительница матча между американкой Кэти Волинец и китаянкой Ханью Го.
Благодаря победе над Самсоновой Свитолина продолжила свою успешную серию в WTA-туре в этом сезоне – она выиграла все 36 матчей, в которых выигрывала первый сет.
Также Элина одержала 25-ю победу в сезоне в матчах на турнирах WTA 1000 – это ее лучший результат в карьере. Предыдущий лучший показатель был в 2017 году, когда она выиграла 21 матч.
В свою очередь, Даяна Ястремская выбыла из турнира во втором круге, уступив американке Иве Йович в двух сетах со счетом 4:6, 1:6. В первом круге она обыграла первую ракетку Испании Кристину Букшу.