Первая ракетка Украины Элина Свитолина начала выступление на теннисном турнире серии WTA 1000 в Ухане с победы.

На стадии 1/16 финала украинка в трёх сетах обыграла “нейтральную” Людмилу Самсонову со счетом 6:2, 5:7, 6:2.

Свитолина победила Самсонову

Теннисистки провели на корте 2 часа и 12 минут, за которые Элина сделала четыре эйса, допустила семь двойных ошибок, а также реализовала 9 из 18 брейк-пойнтов.

Сейчас смотрят

В начале первого сета соперницы обменялись брейками, после чего Элина взяла еще одну подачу Самсоновой и повела 3:1. В восьмом гейме Свитолина на подаче соперницы завершила партию.

Второй сет оказался более напряженным. Теннисистки дважды обменялись брейками в течение партии, а ключевым стал 11-й гейм, где “нейтральная” взяла подачу Элины и успешно подала на сет.

Решающая партия разворачивалась совершенно по другому сценарию, чем две предыдущие. Самсонова отдала Элине все свои подачи, зато ей удалось оформить два брейка. Матч-пойнт Свитолина реализовала с первой попытки.

Свитолина — Самсонова: видеообзор матча

В следующем раунде соперницей Элины Свитолиной станет победительница матча между американкой Кэти Волинец и китаянкой Ханью Го.

Благодаря победе над Самсоновой Свитолина продолжила свою успешную серию в WTA-туре в этом сезоне – она выиграла все 36 матчей, в которых выигрывала первый сет.

Также Элина одержала 25-ю победу в сезоне в матчах на турнирах WTA 1000 – это ее лучший результат в карьере. Предыдущий лучший показатель был в 2017 году, когда она выиграла 21 матч.

В свою очередь, Даяна Ястремская выбыла из турнира во втором круге, уступив американке Иве Йович в двух сетах со счетом 4:6, 1:6. В первом круге она обыграла первую ракетку Испании Кристину Букшу.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.