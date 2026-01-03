Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа чудом избежал смерти в результате ДТП в Нигерии, которое унесло жизни двух его друзей и членов команды.

Британская газета Daily Mail, ссылаясь на заявление адвоката водителя, сообщила обстоятельства, при которых Джошуа избежал смерти “за считанные секунды” до роковой автокатастрофы.

ДТП с Энтони Джошуа: как боксер избежал смерти

Незадолго до трагедии 36-летний Джошуа пересел с переднего сиденья на заднее в своем внедорожнике. В этом автомобиле погибли Сина Гами и Латиф Айоделе после прибытия в Нигерию на отдых.

Во время судебного заседания водитель внедорожника, Адени Моболаджи Кайоде, опроверг все обвинения против него, включая опасное вождение. Он утверждает, что невиновен и что отказали тормоза.

Адвокат Кайоде, Олалекан Абиодун, в комментарии Daily Mail заявил, что инцидент был несчастным случаем и рассказал об обстоятельствах, которые спасли жизнь Джошуа.

– Путешествие началось в Лагосе. Сначала Энтони сел на переднее сиденье, но водитель попросил его поменяться местами. Он сделал это, потому что Энтони – габаритный мужчина. Водитель не мог нормально видеть в зеркало заднего вида, поэтому попросил его пересесть, и тот сел за водителем, – сказал адвокат.

Он добавил, что местами с Энтони поменялся его друг Латиф Айоделе.

Суд постановил отпустить водителя под залог в размере 5 млн найр (€2 969), но по нигерийской системе это не обязательно должны быть наличные средства, также допускаются ценные вещи.

Кайоде было предъявлено четыре обвинения, включая опасное вождение, повлекшее смерть, неосторожное и небрежное вождение, вождение без должного внимания и вождение без действительного водительского удостоверения. Рассмотрение его дела отложили до 20 января этого года.

ДТП в Нигерии с участием Джошуа

Бывший чемпион мира Энтони Джоршуа попал в автомобильную аварию в Нигерии.

ДТП произошло около 11:00 на главной трассе, соединяющей штат Огун с Лагосом — экономическим центром Нигерии.

По предварительной информации, автомобиль Lexus, в котором находился боксер вместе с друзьями, двигался с превышенной скоростью, потерял управление во время обгона и врезался в неподвижный грузовик, припаркованный на обочине.

Полиция штата Огун подтвердила гибель двух мужчин, сидевших спереди. Оказалось, что они были членами команды Джошуа.