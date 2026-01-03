Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Ентоні Джошуа дивом уникнув смерті внаслідок ДТП у Нігерії, яка забрала життя двох його друзів та членів команди.

Британська газета Daily Mail, посилаючись на заяву адвоката водія, повідомила обставини, за яких Джошуа уникнув смерті “за лічені секунди” до фатальної автокатастрофи.

ДТП з Ентоні Джошуа: як боксер уник смерті

Незадовго до трагедії 36-річний Джошуа пересів з переднього сидіння на заднє у своєму позашляховику. У цьому автомобілі загинули Сіна Гамі та Латіф Айоделе після прибуття до Нігерії на відпочинок.

Під час судового засідання водій позашляховика, Аденії Моболаджі Кайоде, заперечив усі звинувачення проти нього, включно з небезпечним водінням. Він стверджує, що невинний і що відмовили гальма.

Адвокат Кайоде, Олалекан Абіодун, у коментарі Daily Mail заявив, що інцидент був нещасним випадком та розповів про обставини, які врятували життя Джошуа.

– Подорож почалася в Лагосі. Спочатку Ентоні сів на переднє сидіння, але водій попросив його помінятися місцями. Він зробив це, тому що Ентоні – габаритний чоловік. Водій не міг нормально бачити в дзеркало заднього виду, тому попросив його пересісти, і той сів за водієм, – сказав адвокат.

Він додав, що місцями з Ентоні помінявся його друг Латіф Айоделе.

Суд постановив відпустити водія під заставу в розмірі 5 млн найр (€2 969), але за нігерійською системою це не обов’язково мають бути готівкові кошти, також допускаються цінні речі.

Кайоде було пред’явлено чотири звинувачення, включаючи небезпечне водіння, що спричинило смерть, необережне та недбале водіння, водіння без належної уваги та водіння без дійсного водійського посвідчення. Розгляд його справи відклали до 20 січня цього року.

ДТП у Нігерії за участі Джошуа

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа потрапив в автомобільну аварію у Нігерії.

ДТП сталося близько 11:00 на головній трасі, що сполучає штат Огун із Лагосом – економічним центром Нігерії.

За попередньою інформацією, автомобіль Lexus, у якому перебував боксер разом із друзями, рухався з перевищеною швидкістю, втратив керування під час обгону та врізався в нерухому вантажівку, припарковану на узбіччі.

Поліція штату Огун підтвердила загибель двох чоловіків, що сиділи спереду. Виявилося, що вони були членами команди Джошуа.