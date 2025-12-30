Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик отреагировал на ДТП в Нигерии с участием экс-чемпиона Энтони Джошуа. В результате аварии погибли два тренера из команды британца.

Усик опубликовал в сториз в Instagram пост, в котором выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления Джошуа.

Усик отреагировал на ДТП с Джошуа

Усик опубликовал пост в Instagram Stories, где выразил соболезнования семьям погибших и пожелал здоровья Джошуа.

Сейчас смотрят

– Это невероятная потеря. Сина и Латц были двумя невероятными людьми, которые были не только частью команды Джошуа, но и его друзьями. Мои искренние соболезнования их семьям, близким и всем, кто их знал. Энтони, желаю тебе скорейшего выздоровления. Держись, чемпион, – написал Усик.

ДТП в Нигерии с участием Джошуа

Бывший чемпион мира Энтони Джоршуа попал в автомобильную аварию в Нигерии.

ДТП произошло на главной магистрали, соединяющей штат Огун с Лагосом, экономической столицей страны, примерно в 11 утра по местному времени. Нигерия является родиной родителей Джошуа.

По предварительным данным, автомобиль марки Lexus, в котором находился боксер и его друзья, превысил скорость, потерял контроль во время маневра обгона и врезался в неподвижный грузовик, который стоял на обочине дороги.

Полиция штата Огун подтвердила гибель двух мужчин, которые находились на передних сиденьях авто. Оба оказались членами команды Джошуа.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.