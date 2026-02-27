Чемпион WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет свой следующий поединок против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена в мае. Поединок примет Египет.

Об этом сообщает Ring Magazine.

Усик проведет бой с Рико Верхувеном

— Легенды встретятся там, где были созданы легенды. 23 мая, под сенью древних гигантов, Александр Усик сразится с Рико Верхувеном у знаменитых пирамид Гизы, — говорится в сообщении.

Legends collide where legends were built ???????? On May 23, under the shadows of the ancient giants, Oleksandr Usyk takes on Rico Verhoeven at the iconic Pyramids of Giza ???? Glory in Giza | May 23 | LIVE on DAZN Brought to you by @ringmagazine pic.twitter.com/Oh7vDDvLZY — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 27, 2026

Бой пройдет в Египте. На кону будет стоять титул WBC в супертяжелом весе. Трансляцию боя обеспечит стриминговая платформа DAZN.

Последний раз Усик выходил на ринг в июле 2025 года. Тогда он одолел британца Даниэля Дюбуа в объединительном поединке и во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира по боксу.

После этого украинец сделал вакантным пояс WBO. Сейчас у него остаются титулы WBA, WBC и IBF.

Будущий соперник Усика Рико Верховен является профессиональным кикбоксером и чемпионом мира по кикбоксингу в супертяжелом весе. За карьеру он провел 76 боев в кикбоксинге, в которых одержал 66 побед.

Последний раз голландец потерпел поражение в январе 2015 года. С тех пор у него есть серия из 22 побед.

Усик остается непобедимым в профессиональном боксе. Он выиграл 24 боя, из которых 15 завершил нокаутом. В супертяжелом весе украинец одержал восемь побед.

