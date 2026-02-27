Чемпион WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет свой следующий поединок против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена в мае. Поединок примет Египет.

Об этом сообщает Ring Magazine.

Усик проведет бой с Рико Верхувеном

— Легенды встретятся там, где были созданы легенды. 23 мая, под сенью древних гигантов, Александр Усик сразится с Рико Верхувеном у знаменитых пирамид Гизы, — говорится в сообщении.

Бой пройдет в Египте. На кону будет стоять титул WBC в супертяжелом весе. Трансляцию боя обеспечит стриминговая платформа DAZN.

Последний раз Усик выходил на ринг в июле 2025 года. Тогда он одолел британца Даниэля Дюбуа в объединительном поединке и во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира по боксу.

После этого украинец сделал вакантным пояс WBO. Сейчас у него остаются титулы WBA, WBC и IBF.

Будущий соперник Усика Рико Верховен является профессиональным кикбоксером и чемпионом мира по кикбоксингу в супертяжелом весе. За карьеру он провел 76 боев в кикбоксинге, в которых одержал 66 побед.

Последний раз голландец потерпел поражение в январе 2015 года. С тех пор у него есть серия из 22 побед.

Усик остается непобедимым в профессиональном боксе. Он выиграл 24 боя, из которых 15 завершил нокаутом. В супертяжелом весе украинец одержал восемь побед.

