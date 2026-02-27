Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик проведе свій наступний поєдинок проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена у травні. Поєдинок прийме Єгипет.

Про це інформує Ring Magazine.

Усик проведе бій із Ріко Верховеном

 – Легенди зустрінуться там, де були створені легенди. 23 травня, під тінню стародавніх гігантів, Олександр Усик битиметься з Ріко Верховеном біля знаменитих пірамід Гізи, – йдеться в повідомленні.

Бій пройде в Єгипті. На кону стоятиме титул WBC у надважкій вазі. Трансляцію бою забезпечить стримінгова платформа DAZN.

Зараз дивляться

Востаннє Усик виходив у ринг у липні 2025 року. Тоді він здолав британця Даніеля Дюбуа в об’єднавчому поєдинку та вдруге у кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу з боксу.

Після цього українець зробив вакантним пояс WBO. Наразі у нього залишаються титули WBA, WBC та IBF.

Майбутній суперник Усика Ріко Верховен є професійним кікбоксером і чемпіоном світу з кікбоксингу у надважкій вазі. За кар’єру він провів 76 боїв у кікбоксингу, у яких здобув 66 перемог.

Востаннє нідерландець зазнав поразки у січні 2015 року. Відтоді він має серію з 22 перемог.

Усик залишається непереможеним у професійному боксі. Він виграв 24 бої, з яких 15 завершив нокаутом. У надважкій вазі українець здобув вісім перемог.

Читайте також
Дві легенди: Усик зіграв у матчі за Полісся та зустрівся з Томасом Мюллером
Усик і Мюллер

Пов'язані теми:

БоксКікбоксингОлександр Усик
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.