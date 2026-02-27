Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик проведе свій наступний поєдинок проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена у травні. Поєдинок прийме Єгипет.

Про це інформує Ring Magazine.

Усик проведе бій із Ріко Верховеном

– Легенди зустрінуться там, де були створені легенди. 23 травня, під тінню стародавніх гігантів, Олександр Усик битиметься з Ріко Верховеном біля знаменитих пірамід Гізи, – йдеться в повідомленні.

Бій пройде в Єгипті. На кону стоятиме титул WBC у надважкій вазі. Трансляцію бою забезпечить стримінгова платформа DAZN.

Legends collide where legends were built ???????? On May 23, under the shadows of the ancient giants, Oleksandr Usyk takes on Rico Verhoeven at the iconic Pyramids of Giza ???? Glory in Giza | May 23 | LIVE on DAZN Brought to you by @ringmagazine pic.twitter.com/Oh7vDDvLZY — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 27, 2026

Востаннє Усик виходив у ринг у липні 2025 року. Тоді він здолав британця Даніеля Дюбуа в об’єднавчому поєдинку та вдруге у кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу з боксу.

Після цього українець зробив вакантним пояс WBO. Наразі у нього залишаються титули WBA, WBC та IBF.

Майбутній суперник Усика Ріко Верховен є професійним кікбоксером і чемпіоном світу з кікбоксингу у надважкій вазі. За кар’єру він провів 76 боїв у кікбоксингу, у яких здобув 66 перемог.

Востаннє нідерландець зазнав поразки у січні 2015 року. Відтоді він має серію з 22 перемог.

Усик залишається непереможеним у професійному боксі. Він виграв 24 бої, з яких 15 завершив нокаутом. У надважкій вазі українець здобув вісім перемог.

