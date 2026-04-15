Чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александр Усик и нидерландский кикбоксер Рико Верховен устроили битву взглядов перед чемпионским поединком 23 мая.

Мероприятие прошло в Лондоне после пресс-конференции, посвященной предстоящему бою.

Усик – Верховен: битва взглядов.

Битва взглядов длилась почти две минуты. Ее прервал промоутер нидерландца Эдди Гирн, прежде чем боксеры перестали смотреть друг на друга.

Undisputed vs. Undisputed Oleksandr Usyk and Rico Verhoeven face-off #UsykRico | Glory In Giza | May 23 | @RingMagazine pic.twitter.com/DFQMhPnfQi — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 14, 2026

Во время пресс-конференции украинец также ответил, почему решил провести бой с Верховеном, который до сих пор провел лишь один бой в профессиональном боксе.

– Многие люди спрашивают: почему ты дерёшься не против боксёра? (Верховен, – Ред.) – замечательный парень. Он опасен. Однажды хочу сделать то, что хочу я, а не то, что нужно. Много раз я делал то, что нужно. Другие говорили мне: ты должен боксировать так или так. Я отвечал: хорошо, хорошо. Теперь я делаю то, что нужно мне, – заявил Усик.

Усик и Верховен проведут бой 23 мая в Египте на фоне пирамид Гизы. Этот поединок станет добровольной защитой титула WBC украинцем.

Напомним, в декабре WBC уже одобрила другую добровольную защиту титула для Усика — тогда его потенциальным соперником рассматривался Деонтей Уайлдер. Однако сторонам не удалось договориться.

Связанные темы:

