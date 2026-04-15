Чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александр Усик и нидерландский кикбоксер Рико Верховен устроили битву взглядов перед чемпионским поединком 23 мая.

Мероприятие прошло в Лондоне после пресс-конференции, посвященной предстоящему бою.

Битва взглядов длилась почти две минуты. Ее прервал промоутер нидерландца Эдди Гирн, прежде чем боксеры перестали смотреть друг на друга.

Во время пресс-конференции украинец также ответил, почему решил провести бой с Верховеном, который до сих пор провел лишь один бой в профессиональном боксе.

– Многие люди спрашивают: почему ты дерёшься не против боксёра? (Верховен, – Ред.) – замечательный парень. Он опасен. Однажды хочу сделать то, что хочу я, а не то, что нужно. Много раз я делал то, что нужно. Другие говорили мне: ты должен боксировать так или так. Я отвечал: хорошо, хорошо. Теперь я делаю то, что нужно мне, – заявил Усик.

Усик и Верховен проведут бой 23 мая в Египте на фоне пирамид Гизы. Этот поединок станет добровольной защитой титула WBC украинцем.

Напомним, в декабре WBC уже одобрила другую добровольную защиту титула для Усика — тогда его потенциальным соперником рассматривался Деонтей Уайлдер. Однако сторонам не удалось договориться.

