Сенаторы от Республиканской и Демократической партий США призвали главу Пентагона Пита Хэгсета разблокировать сотни миллионов долларов помощи Украине и союзникам в Восточной Европе. Законодатели выразили недовольство задержкой с выделением средств, которые Конгресс одобрил ещё в прошлом году.

Об этом сообщает Associated Press.

Деньги для Украины

Группа сенаторов направила письмо министру обороны США Питу Хэгсету с требованием ускорить предоставление $600 млн на программы безопасности для Украины, а также Эстонии, Латвии и Литвы.

Среди авторов обращения — сенатор-демократ Дик Дурбин, республиканец Чак Грасси, а также сенаторы Кевин Крамер, Том Тиллис, Майкл Беннет и Кэтрин Кортес Масто.

В письме законодатели подчеркнули, что Украина уже четвертый год сдерживает российскую агрессию и нуждается в дальнейшей поддержке со стороны Вашингтона. Они также предупредили, что затягивание с помощью может ослабить сдерживание России, особенно на фоне возможного сокращения американского военного присутствия в Европе.

— Украина упорно и мужественно отражала четырехлетнее российское вторжение, но её вооружённые силы нуждаются и заслуживают дальнейшей поддержки со стороны США, — заявили в совместном письме сенатор-демократ Дик Дурбин и сенатор-республиканец Чак Грасси.

Напряженность между Конгрессом и администрацией президента Дональда Трампа в последние недели усилилась. Часть республиканцев открыто критикует Белый дом за дистанцирование от поддержки Украины и европейских союзников.

Дополнительное недовольство среди законодателей вызвало решение Хегсета уволить начальника штаба армии США генерала Рэнди Джорджа, который поддерживал реформирование армии с учетом опыта украинских военных и развития беспилотных систем.

Тем временем в Палате представителей США демократы продвигают отдельную инициативу о введении новых санкций против России и выделении еще 1 млрд долларов военной помощи Украине.

Источник : AP News

