Легенда боксу оцінив Ф’юрі та Джошуа перед боєм: кому віддає перевагу
- Леннокс Льюїс не став прогнозувати переможця, наголосивши, що обидва боксери мають силу нокауту і результат може бути непередбачуваним.
- Бій Ф’юрі – Джошуа запланований на 11 грудня в Кардіффі.
Легенда боксу Леннокс Льюїс назвав переваги своїх земляків Тайсона Ф’юрі та Ентоні Джошуа, які проведуть очний бій у грудні. Льюїс вважає, що Ф’юрі має психологічну перевагу над Джошуа.
Про це він сказав в інтерв’ю Sky Sports.
Леннокс Льюїс про бій Ф’юрі – Джошуа
– Це унікальний поєдинок, це чудовий поєдинок, і це поєдинок, на який усі так довго чекали, — сказав Льюїс в інтерв’ю Sky Sports.
Він не став робити прогнози щодо результату, додавши, що “стилі створюють поєдинки”.
– Я думаю, що цей поєдинок вийде цікавим, оскільки у обох боксерів різні стилі. Гадаю, бій може тривати до кінця раундів, але обидва мають силу нокауту. Може статися що завгодно. На мою думку, Тайсон перемагає у психологічному плані, а у фізичному – перевага, на мою думку, за Ентоні Джошуа, – сказав легенда боксу.
Бій між Ф’юрі та Джошуа відбудеться у межах вечора боксу, який розпочнеться увечері 11 грудня на стадіоні Принсіпаліті у Кардіффі (Уельс, Велика Британія).
Повідомлялося, що WBA виставить на бій Ф’юрі – Джошуа титул чемпіона світу в надважкій вазі – пояс, який звільнив Олександр Усик, – попри те, що організація має “регулярного” чемпіона Мурата Гассієва.