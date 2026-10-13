Легенда боксу Леннокс Льюїс назвав переваги своїх земляків Тайсона Ф’юрі та Ентоні Джошуа, які проведуть очний бій у грудні. Льюїс вважає, що Ф’юрі має психологічну перевагу над Джошуа.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky Sports.

Леннокс Льюїс про бій Ф’юрі – Джошуа

– Це унікальний поєдинок, це чудовий поєдинок, і це поєдинок, на який усі так довго чекали, — сказав Льюїс в інтерв’ю Sky Sports.

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Він не став робити прогнози щодо результату, додавши, що “стилі створюють поєдинки”.

– Я думаю, що цей поєдинок вийде цікавим, оскільки у обох боксерів різні стилі. Гадаю, бій може тривати до кінця раундів, але обидва мають силу нокауту. Може статися що завгодно. На мою думку, Тайсон перемагає у психологічному плані, а у фізичному – перевага, на мою думку, за Ентоні Джошуа, – сказав легенда боксу.

Бій між Ф’юрі та Джошуа відбудеться у межах вечора боксу, який розпочнеться увечері 11 грудня на стадіоні Принсіпаліті у Кардіффі (Уельс, Велика Британія). Повідомлялося, що WBA виставить на бій Ф’юрі – Джошуа титул чемпіона світу в надважкій вазі – пояс, який звільнив Олександр Усик, – попри те, що організація має “регулярного” чемпіона Мурата Гассієва. Читайте також Це поганий знак: Ф’юрі оцінив рішення Джошуа піти з команди тренерів Усика

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