Президент Реала Перес показал непристойный жест фанатам и стал мемом

В социальных сетях стало вирусным видео с участием президента мадридского Реала Флорентино Переса после матча второго тура чемпионата Испании, в котором «сливочные» разгромили на выезде Овьедо со счетом 3:0.

После матча Перес попал в заголовки испанской прессы из-за нецензурного жеста, пишет Daily Sports.

Президент Реала показал средний палец фанатам

В социальной сети X (Twitter) опубликовали видео, на котором Флорентино Перес, выезжая со стадиона после матча, сначала поднял большой палец вверх к болельщикам Реал Овьедо, а через несколько секунд показал им средний палец.

Все это 78-летний президент Реала делал с улыбкой.

Florentino Perez qui salue les fans à Oviedo pic.twitter.com/NoUDZEVAX7 — Edition Merengue (@EditionMerengue) August 24, 2025

Этот момент попал на видео и стал мемом в соцсетях. Некоторые пользователи сравнивали его с кадрами с Ровеном Аткинсоном в роли мистера Бина.

Следующий матч Реал Мадрид проведет дома против Майорки. Игра запланирована на субботу, 30 августа, начало в 22:30 по киевскому времени.

После стартовых двух туров Реал идет без потерь очков и по дополнительным показателям занимает третье место. Шесть очков также набрали еще пять команд, в частности Вильярреал, Барселона, Хетафе и Атлетик Бильбао.

