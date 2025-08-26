Президент Реала Перес показал непристойный жест фанатам и стал мемом
В социальных сетях стало вирусным видео с участием президента мадридского Реала Флорентино Переса после матча второго тура чемпионата Испании, в котором «сливочные» разгромили на выезде Овьедо со счетом 3:0.
После матча Перес попал в заголовки испанской прессы из-за нецензурного жеста, пишет Daily Sports.
Президент Реала показал средний палец фанатам
В социальной сети X (Twitter) опубликовали видео, на котором Флорентино Перес, выезжая со стадиона после матча, сначала поднял большой палец вверх к болельщикам Реал Овьедо, а через несколько секунд показал им средний палец.
Все это 78-летний президент Реала делал с улыбкой.
Florentino Perez qui salue les fans à Oviedo pic.twitter.com/NoUDZEVAX7
— Edition Merengue (@EditionMerengue) August 24, 2025
Этот момент попал на видео и стал мемом в соцсетях. Некоторые пользователи сравнивали его с кадрами с Ровеном Аткинсоном в роли мистера Бина.
Следующий матч Реал Мадрид проведет дома против Майорки. Игра запланирована на субботу, 30 августа, начало в 22:30 по киевскому времени.
После стартовых двух туров Реал идет без потерь очков и по дополнительным показателям занимает третье место. Шесть очков также набрали еще пять команд, в частности Вильярреал, Барселона, Хетафе и Атлетик Бильбао.