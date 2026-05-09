Ночью в Днепропетровской области в результате вражеских атак двое человек погибли, ещё двое получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Обстрел Днепропетровской области

По словам Александра Ганжи, россияне почти 20 раз атаковали два района области с помощью артиллерии и беспилотников.

В Никопольском районе враг нанес удары по Никополю, а также по Марганецкой и Червоногригоровской общинам. Взрывами повреждены инфраструктура, киоск, магазин, кафе, частные дома.

К сожалению, погиб 35-летний мужчина. В тяжелом состоянии госпитализирована 39-летняя женщина. 31-летний мужчина будет лечиться дома.

Также россияне обстреливали Дубовиковскую общину в Синельниковском районе. Там повреждены предприятие и сельскохозяйственная техника. Погиб один человек.

Обстрелы Украины

Вчера вечером оккупанты обстреляли приграничное село в Новгород-Северском районе Черниговской области. В результате атаки дронов загорелось сельскохозяйственное предприятие. Погибли 70-летний мужчина и его 49-летний сын. Еще один 55-летний мужчина получил травмы.

Фото: Днепропетровская ОВА

