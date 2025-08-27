По итогам квалификации Лиги чемпионов определились все участники основного турнира Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Впервые за 20 лет в основном турнире Лиги чемпионов не будет команд из Украины после вылета киевского Динамо в третьем туре квалификации от греческого Пафоса.

Факты ICTV рассказывают, сыграют в основном раунде ЛЧ-2025/26.

Лига чемпионов-2025/26: кто вышел в основной этап

Прямые путевки в основной этап обеспечили 29 команд, прежде всего благодаря выступлениям на внутренней арене. В то же время, лондонский Тоттенхэм провалил сезон в АПЛ, но получил путевку в ЛЧ-2025/26 после того, как выиграл Лигу Европы.

Таким образом, английская Премьер-лига будет представлена сразу шестью командами. В Испании – на одного участника меньше.

По итогам квалификации в основной раунд Лиги чемпионов вышли семь команд: Кайрат, Буде/Глимт, Пафос, Карабах, Брюгге, Бенфика и Копенгаген.

Участники основной стадии Лиги чемпионов-2025/26

Англия: Ливерпуль, Арсенал, Манчестер Сити, Ньюкасл, Челси, Тоттенхэм;

Ливерпуль, Арсенал, Манчестер Сити, Ньюкасл, Челси, Тоттенхэм; Испания: Барселона, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Атлетик Бильбао, Вильярреал;

Барселона, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Атлетик Бильбао, Вильярреал; Италия: Наполи, Интер, Аталанта, Ювентус;

Наполи, Интер, Аталанта, Ювентус; Германия: Бавария, Байер Леверкузен, Айнтрахт, Боруссия Дортмунд;

Бавария, Байер Леверкузен, Айнтрахт, Боруссия Дортмунд; Франция: ПСЖ, Марсель, Монако;

ПСЖ, Марсель, Монако; Нидерланды: ПСВ, Аякс;

ПСВ, Аякс; Португалия: Спортинг, Бенфика;

Спортинг, Бенфика; Бельгия: Юнион Сент-Жиллуаз, Брюгге;

Юнион Сент-Жиллуаз, Брюгге; Турция: Галатасарай;

Галатасарай; Чехия: Славия;

Славия; Греция: Олимпиакос;

Олимпиакос; Казахстан: Кайрат Алматы;

Кайрат Алматы; Норвегия: Буде/Глимт;

Буде/Глимт; Кипр: Пафос;

Пафос; Азербайджан: Карабах;

Карабах; Дания: Копенгаген.

Основной турнир Лиги чемпионов сезона-2025/26 стартует 16 сентября. По итогам этапа лиги команды, которые займут 1-8-е места в таблице, выйдут в 1/8 финала. Команды, которые финишируют на 9-24-м местах, будут играть в стыковых матчах.

Финал состоится 30 мая 2026 года на Пушкаш-Арене в венгерском Будапеште.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский ПСЖ, который в финале разгромил миланский Интер со счетом 5:0.

