Лига чемпионов-2025/26: определились все участники основного этапа
По итогам квалификации Лиги чемпионов определились все участники основного турнира Лиги чемпионов сезона-2025/26.
Впервые за 20 лет в основном турнире Лиги чемпионов не будет команд из Украины после вылета киевского Динамо в третьем туре квалификации от греческого Пафоса.
Факты ICTV рассказывают, сыграют в основном раунде ЛЧ-2025/26.
Лига чемпионов-2025/26: кто вышел в основной этап
Прямые путевки в основной этап обеспечили 29 команд, прежде всего благодаря выступлениям на внутренней арене. В то же время, лондонский Тоттенхэм провалил сезон в АПЛ, но получил путевку в ЛЧ-2025/26 после того, как выиграл Лигу Европы.
Таким образом, английская Премьер-лига будет представлена сразу шестью командами. В Испании – на одного участника меньше.
По итогам квалификации в основной раунд Лиги чемпионов вышли семь команд: Кайрат, Буде/Глимт, Пафос, Карабах, Брюгге, Бенфика и Копенгаген.
Участники основной стадии Лиги чемпионов-2025/26
- Англия: Ливерпуль, Арсенал, Манчестер Сити, Ньюкасл, Челси, Тоттенхэм;
- Испания: Барселона, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Атлетик Бильбао, Вильярреал;
- Италия: Наполи, Интер, Аталанта, Ювентус;
- Германия: Бавария, Байер Леверкузен, Айнтрахт, Боруссия Дортмунд;
- Франция: ПСЖ, Марсель, Монако;
- Нидерланды: ПСВ, Аякс;
- Португалия: Спортинг, Бенфика;
- Бельгия: Юнион Сент-Жиллуаз, Брюгге;
- Турция: Галатасарай;
- Чехия: Славия;
- Греция: Олимпиакос;
- Казахстан: Кайрат Алматы;
- Норвегия: Буде/Глимт;
- Кипр: Пафос;
- Азербайджан: Карабах;
- Дания: Копенгаген.
Основной турнир Лиги чемпионов сезона-2025/26 стартует 16 сентября. По итогам этапа лиги команды, которые займут 1-8-е места в таблице, выйдут в 1/8 финала. Команды, которые финишируют на 9-24-м местах, будут играть в стыковых матчах.
Финал состоится 30 мая 2026 года на Пушкаш-Арене в венгерском Будапеште.
Действующим победителем Лиги чемпионов является французский ПСЖ, который в финале разгромил миланский Интер со счетом 5:0.