Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

Президент Реала Перес показав непристойний жест фанатам і став мемом

Флорентіно Перес
Фото: Getty Images

У соціальних мережах стало вірусним відео за участю президента мадридського Реала Флорентіно Переса після матчу другого туру чемпіонату Іспанії, в якому вершкові розгромили на виїзді Ов’єдо із рахунком 3:0.

Після матчу Перес потрапив у заголовки іспанської преси через нецензурний жест, пише Daily Sports.

Президент Реала показав середній палець фанатам

У соціальній мережі X (Twitter) опублікували відео, на якому Флорентіно Перес, виїжджаючи зі стадіону після матчу, спочатку підняв великий палець догори до вболівальників Реал Ов’єдо, а через кілька секунд показав їм середній палець.

Це все 78-річний президент Реала робив із посмішкою.

Цей момент потрапив на відео та став мемом у соцмережах. Деякі користувачі порівнювали його з кадрами з Ровеном Аткінсоном у ролі містера Біна.

Наступний матч Реал Мадрид проведе вдома проти Майорки. Гра запланована на суботу, 30 серпня, початок о 22:30 за київським часом.

Після стартових двох турів Реал йде без втрат очок та за додатковими показниками посідає третю сходинку. Шість очок також набрали ще п’ять команд, зокрема Вільярреал, Барселона, Хетафе та Атлетік Більбао.

