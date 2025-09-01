Забарный впервые высказался о взаимодействии с россиянином в ПСЖ
Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный прокомментировал ситуацию с российским вратарем Матвеем Сафоновым, который остается в составе клуба.
Об этом он сказал в комментарии YouTube-каналу Футбол 360.
Забарный об отношениях с Сафроновым
Илья Забарный, который 1 сентября празднует 23-летие, впервые прокомментировал взаимодействие с российским футболистом.
Он сказал, что должен взаимодействовать с ним на профессиональном уровне, выполняя обязательства перед клубом. В то же время центрбек добавил, что выступает за изоляцию России от мирового футбола.
Забарный отметил, что имеет однозначную гражданскую позицию.
– В моей стране четвертый год идет полномасштабная война. Россияне – агрессоры, которые тщетно пытаются уничтожить украинскую свободу и независимость. Война продолжается, я не поддерживаю никаких отношений ни с одним россиянином.
Что касается моего одноклубника. Я должен взаимодействовать с ним на профессиональном уровне в рамках тренировок и буду выполнять мои обязательства перед клубом. И напоследок хочу сказать: пока идет война, я полностью поддерживаю полную изоляцию российского футбола в мире, – заявил футболист.
В начале августа Илья Забарный стал игроком ПСЖ. Украинец заключил с французским грандом контракт сроком на пять лет.
Впервые в футболке нового клуба он вышел в матче первого тура Лиги 1 против Нанта.
Что касается Сафонова, СМИ писали, что руководство ПСЖ пыталось избавиться от российского голкипера в летнее трансферное окно, но он отклонил все предложения.