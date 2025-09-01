Український захисник ПСЖ Ілля Забарний прокоментував ситуацію з російським воротарем Матвієм Сафоновим, який залишається у складі клубу.

Про це він сказав в коментарі YouTube-каналу Футбол 360.

Забарний про відносини із Сафроновим

Ілля Забарний, який 1 вересня святкує 23-річчя, вперше прокоментував взаємодію з російським футболістом.

Він сказав, що має з ним взаємодіяти на професійному рівні, виконуючи зобов’язання перед клубом. Водночас центрбек додав, що виступає за ізоляцію Росії від світового футболу.

Забарний зауважив, що має однозначну громадянську позицію.

– В моїй країні четвертий рік іде повномасштабна війна. Росіяни – агресори, які марно намагаються знищити українську свободу та незалежність. Війна триває, я не підтримую жодних стосунків з жодним росіянином.

Щодо мого одноклубника. Я мушу взаємодіяти з ним на професійному рівні в межах тренувань і буду виконувати мої зобов’язання перед клубом. І наостанок хочу сказати: поки йде війна, я повністю підтримую повну ізоляцію російського футболу у світі, – заявив футболіст.

На початку серпня Ілля Забарний став гравцем ПСЖ. Українець уклав із французьким грандом контракт терміном на п’ять років.

Вперше у футболці нового клубу він вийшов у матчі першого туру Ліги 1 проти Нанта.

Щодо Сафонова, ЗМІ писали, що керівництво ПСЖ намагалося позбутися російського голкіпера у літнє трансферне вікно, але він відхилив усі пропозиції.

