В понедельник, 22 сентября, состоится церемония вручения Золотого мяча-2025 – одной из самых престижных индивидуальных футбольных наград мира.

По итогам голосования станет известно имя нового обладателя трофея.

Факты ICTV решили вспомнить, сколько украинцев претендовали на Золотой мяч в разные годы и кто из них получал высшую награду.

Кто из украинцев претендовал на Золотой мяч и кто получал

Когда говорят об Украине и награде Золотой мяч, то обычно вспоминают трех лауреатов – Андрея Шевченко в 2004 году, Олега Блохина в 1975 году и Игоря Беланова в 1986 году.

Однако не все знают, что список украинских футболистов, претендовавших на эту награду, значительно больше.

В 1988 году Алексей Михайличенко занял четвертое место в голосовании за награду Золотой мяч. Олег Протасов занял седьмое место в голосовании за Золотой мяч 1985 года, набрав 7,7% голосов.

В 1986 году Александр Заваров занял совместное восьмое место в голосовании за Золотой мяч вместе с валлийским футболистом Ианом Рашем. А в 1988 году разделил восьмую позицию с Юргеном Клинсманном и Франко Барези.

Первым украинцем, номинированным на эту награду, стал Юрий Войнов. В 1959 году он занял 12 место в голосовании, а награда тогда досталась Альфредо ди Стефано из мадридского Реала.

Также среди претендентов были такие украинские футболисты:

Олег Блохин (1974 год, 19-е место; 1976 год, 19-е место, 1981, 5-е место);

Олег Протасов (1985 год, 7-е место);

Олег Кузнецов (1988 год, 11-е место; 1989 год, 17-е место);

Евгений Рудаков (1971 год, 12-е место; 1972 год, 18-е место);

Алексей Михайличенко (1989 год, 12-е место; 1991 год, 21-е место);

Анатолий Демьяненко (1988 год, 13-е место; 1985 год, 29-е место);

Анатолий Бышовец (1967 год, 15-е место);

Александр Заваров (1987 год, 17-е место; 1989 год, 23-е место);

Павел Яковенко (1986 год, 21-е место);

Владимир Мунтян (1969 год, 23-е место);

Леонид Буряк (1975 год, 23-е место);

Андрей Шевченко (1999 год, 3-е место; 2000 год, 3-е место; 2001 год, 8-е место; 2003 год, 4-е место; 2005 год, 5-е место);

Артем Довбик (2024 год, 29-е место).

Таким образом, за всю историю футбольной награды трое украинцев получали главную индивидуальную футбольную награду, оставив заметный след в мировом футболе и став настоящей гордостью для страны.

