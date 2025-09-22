Не только Шевченко, Блохин и Беланов: кто из украинцев номинировался на Золотой мяч
В понедельник, 22 сентября, состоится церемония вручения Золотого мяча-2025 – одной из самых престижных индивидуальных футбольных наград мира.
По итогам голосования станет известно имя нового обладателя трофея.
Факты ICTV решили вспомнить, сколько украинцев претендовали на Золотой мяч в разные годы и кто из них получал высшую награду.
Кто из украинцев претендовал на Золотой мяч и кто получал
Когда говорят об Украине и награде Золотой мяч, то обычно вспоминают трех лауреатов – Андрея Шевченко в 2004 году, Олега Блохина в 1975 году и Игоря Беланова в 1986 году.
Однако не все знают, что список украинских футболистов, претендовавших на эту награду, значительно больше.
В 1988 году Алексей Михайличенко занял четвертое место в голосовании за награду Золотой мяч. Олег Протасов занял седьмое место в голосовании за Золотой мяч 1985 года, набрав 7,7% голосов.
В 1986 году Александр Заваров занял совместное восьмое место в голосовании за Золотой мяч вместе с валлийским футболистом Ианом Рашем. А в 1988 году разделил восьмую позицию с Юргеном Клинсманном и Франко Барези.
Первым украинцем, номинированным на эту награду, стал Юрий Войнов. В 1959 году он занял 12 место в голосовании, а награда тогда досталась Альфредо ди Стефано из мадридского Реала.
Также среди претендентов были такие украинские футболисты:
- Олег Блохин (1974 год, 19-е место; 1976 год, 19-е место, 1981, 5-е место);
- Олег Протасов (1985 год, 7-е место);
- Олег Кузнецов (1988 год, 11-е место; 1989 год, 17-е место);
- Евгений Рудаков (1971 год, 12-е место; 1972 год, 18-е место);
- Алексей Михайличенко (1989 год, 12-е место; 1991 год, 21-е место);
- Анатолий Демьяненко (1988 год, 13-е место; 1985 год, 29-е место);
- Анатолий Бышовец (1967 год, 15-е место);
- Александр Заваров (1987 год, 17-е место; 1989 год, 23-е место);
- Павел Яковенко (1986 год, 21-е место);
- Владимир Мунтян (1969 год, 23-е место);
- Леонид Буряк (1975 год, 23-е место);
- Андрей Шевченко (1999 год, 3-е место; 2000 год, 3-е место; 2001 год, 8-е место; 2003 год, 4-е место; 2005 год, 5-е место);
- Артем Довбик (2024 год, 29-е место).
Таким образом, за всю историю футбольной награды трое украинцев получали главную индивидуальную футбольную награду, оставив заметный след в мировом футболе и став настоящей гордостью для страны.