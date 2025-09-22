Не лише Шевченко, Блохін і Бєланов: хто з українців номінувався на Золотий м’яч
У понеділок, 22 вересня, відбудеться церемонія вручення Золотого м’яча-2025 – однієї з найпрестижніших індивідуальних футбольних нагород світу.
За підсумками голосування стане відомо ім’я нового володаря трофею.
Факти ICTV вирішили згадати, скільки українців претендували на Золотий м’яч у різні роки та хто з них здобував найвищу нагороду.
Хто з українців претендував на Золотий м’яч і хто отримував
Коли говорять про Україну та нагороду Золотий м’яч, то згадують зазвичай трьох лауреатів – Андрія Шевченка у 2004 році, Олега Блохіна у 1975 році та Ігоря Бєланова у 1986 році.
Проте, не всі знають, що не список українських футболістів, які претендували на цю нагороду, значно більший.
У 1988 році Олексій Михайличенко посів четверте місце у голосуванні за нагороду Золотий м’яч. Олег Протасов посів сьоме місце у голосуванні за Золотий м’яч 1985 року, набравши 7.7% голосів.
У 1986 році Олександр Заваров посів спільне восьме місце у голосуванні за Золотий м’яч разом із валлійським футболістом Іаном Рашем. А у 1988 році розділив восьму позицію із Юргеном Клінсманном та Франко Барезі.
Першим українцем, який номінувався на цю нагороду, став Юрій Войнов. У 1959 році він посів 12 місце у голосуванні, а нагорода тоді дісталася Альфредо ді Стефано з мадридського Реала.
Також серед претендентів були такі українські футболісти:
- Олег Блохін (1974 рік, 19-те місце; 1976 рік, 19-те місце, 1981, 5-те місце);
- Олег Протасов (1985 рік, 7-ме місце);
- Олег Кузнєцов (1988 рік, 11-те місце; 1989 рік, 17-те місце);
- Євген Рудаков (1971 рік, 12-те місце; 1972 рік, 18-те місце);
- Олексій Михайличенко (1989 рік, 12-те місце; 1991 рік, 21-ше місце);
- Анатолій Дем’яненко (1988 рік, 13-те місце; 1985 рік, 29-те місце);
- Анатолій Бишовець (1967 рік, 15-те місце);
- Олександр Заваров (1987 рік, 17-те місце; 1989 рік, 23-тє місце);
- Павло Яковенко (1986 рік, 21-ше місце);
- Володимир Мунтян (1969 рік, 23-тє місце);
- Леонід Буряк (1975 рік, 23-тє місце);
- Андрій Шевченко (1999 рік, 3-тє місце; 2000 рік, 3-тє місце; 2001 рік, 8-ме місце; 2003 рік, 4-те місце; 2005 рік, 5-те місце);
- Артем Довбик (2024 рік, 29-місце).
Таким чином, за всю історію футбольної нагороди троє українців здобували головну індивідуальну футбольну відзнаку, залишивши помітний слід у світовому футболі та ставши справжньою гордістю для країни.