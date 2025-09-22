У понеділок, 22 вересня, відбудеться церемонія вручення Золотого м’яча-2025 – однієї з найпрестижніших індивідуальних футбольних нагород світу.

За підсумками голосування стане відомо ім’я нового володаря трофею.

Факти ICTV вирішили згадати, скільки українців претендували на Золотий м’яч у різні роки та хто з них здобував найвищу нагороду.

Хто з українців претендував на Золотий м’яч і хто отримував

Коли говорять про Україну та нагороду Золотий м’яч, то згадують зазвичай трьох лауреатів – Андрія Шевченка у 2004 році, Олега Блохіна у 1975 році та Ігоря Бєланова у 1986 році.

Проте, не всі знають, що не список українських футболістів, які претендували на цю нагороду, значно більший.

У 1988 році Олексій Михайличенко посів четверте місце у голосуванні за нагороду Золотий м’яч. Олег Протасов посів сьоме місце у голосуванні за Золотий м’яч 1985 року, набравши 7.7% голосів.

У 1986 році Олександр Заваров посів спільне восьме місце у голосуванні за Золотий м’яч разом із валлійським футболістом Іаном Рашем. А у 1988 році розділив восьму позицію із Юргеном Клінсманном та Франко Барезі.

Першим українцем, який номінувався на цю нагороду, став Юрій Войнов. У 1959 році він посів 12 місце у голосуванні, а нагорода тоді дісталася Альфредо ді Стефано з мадридського Реала.

Також серед претендентів були такі українські футболісти:

Олег Блохін (1974 рік, 19-те місце; 1976 рік, 19-те місце, 1981, 5-те місце);

Олег Протасов (1985 рік, 7-ме місце);

Олег Кузнєцов (1988 рік, 11-те місце; 1989 рік, 17-те місце);

Євген Рудаков (1971 рік, 12-те місце; 1972 рік, 18-те місце);

Олексій Михайличенко (1989 рік, 12-те місце; 1991 рік, 21-ше місце);

Анатолій Дем’яненко (1988 рік, 13-те місце; 1985 рік, 29-те місце);

Анатолій Бишовець (1967 рік, 15-те місце);

Олександр Заваров (1987 рік, 17-те місце; 1989 рік, 23-тє місце);

Павло Яковенко (1986 рік, 21-ше місце);

Володимир Мунтян (1969 рік, 23-тє місце);

Леонід Буряк (1975 рік, 23-тє місце);

Андрій Шевченко (1999 рік, 3-тє місце; 2000 рік, 3-тє місце; 2001 рік, 8-ме місце; 2003 рік, 4-те місце; 2005 рік, 5-те місце);

Артем Довбик (2024 рік, 29-місце).

Таким чином, за всю історію футбольної нагороди троє українців здобували головну індивідуальну футбольну відзнаку, залишивши помітний слід у світовому футболі та ставши справжньою гордістю для країни.

