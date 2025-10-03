Международная федерация футбола (ФИФА) за восемь месяцев до старта чемпионата мира-2026 представила официальный мяч турнира, который назвали Trionda от немецкого бренда Adidas.

Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

Официальный мяч ЧМ-2026: Trionda

Дизайн мяча в красной, зеленой и синей цветовой гамме отдает дань уважения трем странам-хозяйкам Канаде, США и Мексике. С испанского языка слово Trionda переводится как три волны.

На мяче изображены символы, имеющие важное значение для каждой из этих стран: звезда для США, кленовый лист для Канады и орел для Мексики. Он также содержит тонкий намек на трофей чемпионата мира с золотыми деталями по всей поверхности.

Генеральный менеджер Adidas Football Сэм Гэнди в комментарии The Athletic заявил, что этот мяч считается одним из самых ярких, которые когда-либо создавала компания.

Trionda также имеет новую четырехпанельную конструкцию мяча с “намеренно глубокими швами и стратегически расположенными рельефными линиями”.

В компании говорят, что это обеспечивает оптимальную стабильность полета, позволяя мячу создавать достаточное и равномерно распределенное сопротивление при движении в воздухе.

Мяч ЧМ-2026 также оснащен чипом датчика движения с инерционным измерительным блоком (IMU) 500 Гц, который размещен внутри специально созданного слоя в одной из четырех панелей мяча.

Технология мяча предназначена для передачи точных данных о мяче в систему VAR в режиме реального времени, что может помочь ускорить темп матча, предоставляя арбитрам больше информации для принятия решений, например, по поводу офсайдов. Эта технология также может помочь судьям идентифицировать каждое отдельное касание мяча.

Участницы чемпионата мира по футболу 2026 года получат новый мяч для тренировок за несколько месяцев до старта турнира. Первый официальный матч этим мячом сыграют 11 июня на стадионе Ацтека в Мехико.

